Causa Weißmann: Ex-ORF-Chef zeigt Mitarbeiterin an

In der ORF-Affäre um pikante Chats und schwere Vorwürfe eskaliert der Konflikt weiter: Ex-Generaldirektor Roland Weißmann soll nun juristisch gegen die Frau vorgehen, die ihn der Belästigung beschuldigt.

Am 9. März 2026 wurde der überraschende Rücktritt von Roland Weißmann bekannt. Der Grund: Eine Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor. Er trat zurück, um „Schaden vom Unternehmen abzuwenden“, wie es damals hieß. Die Vorwürfe bestreitet er. Wie die Rechtsvertreter von Weißmann später per Aussendung mitteilten, wurden die gesamten Vorgänge rund um den Rücktritt einer umfassenden rechtlichen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis: Die Prüfung habe den Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten mehrerer involvierter Personen ergeben: Nach Rücktritt: Ex-Chef Weißmann bringt Strafanzeige ein.

Nach Rücktritt: Weißmann zeigt Mitarbeiterin an

Nun gibt es weitere Entwicklungen rund um den Fall. So soll Ex-Generaldirektor Roland Weißmann nun auch juristisch gegen die Frau vorgehen, die ihn der Belästigung beschuldigt, wie mehrere Medien am Donnerstag berichten. Die Staatsanwaltschaft prüfe aktuell den Verdacht auf Erpressung und den möglichen Missbrauch von Aufnahmen. Der Fall sorgt seit Tagen für große Aufmerksamkeit, da beide Seiten unterschiedliche Darstellungen der Ereignisse liefern. Während Weißmann von einer einvernehmlichen Beziehung spricht, weist die betroffene Mitarbeiterin das zurück und hält an ihren Vorwürfen fest. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.



