Skifahrer fährt nach Sturz weiter – wenige Tage später ist er tot

Ein zunächst harmlos wirkender Skiunfall im Tiroler Kühtai hat ein tragisches Ende genommen. Ein 64-Jähriger, der nach einem Sturz noch weiterfahren konnte, erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am 14. März 2026, gegen 11 Uhr, kam ein 64-jähriger Deutscher im Tiroler Skigebiet Kühtai auf der roten Piste Nr. 1 ohne Fremdverschulden zu Sturz. Der Mann konnte vorerst normal weiterfahren, verspürte jedoch später Schmerzen.

Tödlicher Skiunfall: Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen

Bei einer Skihütte wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Mann in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Nun gibt es traurige Gewissheit. Wie die Polizei heute mitteilt, ist der 64-Jährige am 18. März im Krankenhaus verstorben. Die genaue Ursache ist nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 17:53 Uhr aktualisiert