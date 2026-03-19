„Verwendung einstellen“: Produktrückruf für diese Trinkgläser

Flying Tiger Copenhagen ruft mehrere dekorative Trinkgläser zurück, nachdem Tests erhöhte Blei- und Kadmiumwerte im Aufdruck ergeben haben. Kunden werden gebeten, die betroffenen Gläser nicht mehr zu verwenden.

Flying Tiger Copenhagen hat einen Rückruf für mehrere Trinkgläser gestartet, nachdem bei Tests erhöhte Werte von Blei und Kadmium festgestellt wurden. Die Gläser, die verschiedene Obst- und Blumenmuster tragen, überschreiten die zulässigen EU-Grenzwerte für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, und sollten daher nicht mehr verwendet werden, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Übersicht Produktrückruf: Diese Artikel sind betroffen GLASTRINKGLÄSER 220ML EINZELBLUMEN GEMISCHT FARBEN, Art.-Nr. 3060031, alle Chargen, verkauft seit Januar 2025.

GLASS DRINKING 220ML PUMPKIN PRINT, Art.-Nr. 3057450, alle Chargen, verkauft seit August 2024

GLAS TRINKEN 220ML ORANGEN, Art.-Nr. 3062993, alle Chargen, verkauft seit Mai 2025

GLAS 220ML TRINKEN MIT KLEINEN ROTEN HERZEN, Art.-Nr. 3052986, alle Chargen, verkauft seit Januar 2024

GLAS TRINKEN 220ML STRAWBERRY, Art.-Nr. 3053912, alle Chargen, verkauft seit Februar 2024

GLASTRINKEN 220ML ZITRONEN GELB, Art.-Nr. 3055350, alle Chargen, verkauft seit Mai 2024

©Flying Tiger Copenhagen Diese Gläser werden aktuell zurückgerufen.

Produktrückruf: Das sollten Betroffene tun

Kunden werden gebeten, die Gläser ab sofort nicht mehr zu benutzen. Die Produkte können in eine Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet. Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit und Qualität der Produkte höchste Priorität hat und Rückrufe schnellstmöglich durchgeführt werden, um die Verbraucher zu schützen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 19:07 Uhr aktualisiert