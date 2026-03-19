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/ ©Montage Canva/Ralf Gosch- stock.adobe.com
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Unfallschild auf der Straße und Kerzen.
Tragischerweise verstarb der 85-Jährige noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.
Wels-Land
19/03/2026
Eingeklemmt

Tödliche Kollision mit LKW: Lenker verstarb an Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall an der B 137 in Oberösterreich kam am 19. März 2026 ein 85-jähriger PKW-Lenker ums Leben.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am 19. März 2026, gegen 13.40 Uhr, lenkte ein 58-jähriger LKW-Lenker aus Linz sein Fahrzeug entlang der B 137 Richtung Haiding. Zeitgleich fuhr ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinen PKW entlang der Gemeindestraße Saxenau von Kirchham kommend in Fahrtrichtung Kreuzung mit der B 137. Bei der Kreuzung beabsichtigte der 85-Jährige nach links Richtung Wels abzubiegen. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW-Lenker im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Lenker verstarb an Unfallstelle

Ein zufällig eintreffendes Rettungsfahrzeug, sowie ein zufällig eintreffendes Zivilfahrzeug, besetzt mit einem Polizisten der Polizeiinspektion Marchtrenk, kamen an der Unfallstelle vorbei und leisteten sofort Erste Hilfe. Tragischerweise verstarb der 85-Jährige noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

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