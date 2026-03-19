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/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Für den 85-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Wels-Land/OÖ
19/03/2026
Tödlicher Unfall

Horror-Crash: 85-Jähriger verstarb noch an Unfallstelle

Am Mittwoch, dem 19. März kam es zu einem tödlichen Unfall in Wels-Land. Ein 85-Jähriger verstarb nach einem Verkehrsunfall.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Gegen 13.40 Uhr lenkte ein 58-jähriger LKW-Lenker aus Linz sein Fahrzeug entlang der B 137 Richtung Haiding. Zeitgleich fuhr ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinen PKW entlang der Gemeindestraße Saxenau von Kirchham kommend in Fahrtrichtung Kreuzung mit der B 137. Bei der Kreuzung beabsichtigte der 85-Jährige nach links Richtung Wels abzubiegen. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW-Lenker im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

85-Jähriger erlag Schweren Verletzungen

Ein zufällig eintreffendes Rettungsfahrzeug, sowie ein zufällig eintreffendes Zivilfahrzeug, besetzt mit einem Polizisten der Polizeiinspektion Marchtrenk, kamen an der Unfallstelle vorbei und leisteten sofort Erste Hilfe. Tragischerweise verstarb der 85-Jährige noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

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