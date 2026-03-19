Nach Vorwürfen: Therapie für Seiler, Konzerte werden verschoben

Nach Vorwürfen wegen Körperverletzung zieht sich Christopher Seiler vorübergehend von der Bühne zurück: Drei geplante Shows von Seiler & Speer werden verschoben. Außerdem soll sich Seiler in Therapie begeben.

Nach den Vorwürfen werden Shows von Seiler und Speer verschoben.

Nach den Vorwürfen werden Shows von Seiler und Speer verschoben.

Nach Vorwürfen wegen Körperverletzung hat sich Christopher Seiler vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Management von Seiler & Speer kündigte an, dass der Musiker eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen werde. Ziel sei es, die persönlichen Schritte zur Aufarbeitung der Vorfälle zu setzen und Verantwortung zu übernehmen.

Vorwürfe gegen Seiler, Konzerte werden verschoben

Außerdem werden aufgrund der Ereignisse drei Shows verschoben: Salzburg (18. Dezember), Oberwart (19. Dezember) und Gmunden (30. August). Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die juristischen Ermittlungen gegen Seiler laufen weiterhin. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 22:03 Uhr aktualisiert