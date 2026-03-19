Österreich-Wetter: Am Freitag kommt die Sonne zum Vorschein

Am Freitag zeigt sich in Österreich überwiegend sonniges Wetter, nur am Nachmittag ziehen im Nordosten vermehrt Wolken auf.

Am Freitag präsentiert sich das Wetter in weiten Teilen Österreichs freundlich und überwiegend sonnig. Im Laufe des Nachmittags ziehen im Nordosten des Landes jedoch zunehmend Wolken auf, während der Rest des Landes weitgehend sonnig bleibt. Die Temperaturen bewegen sich in den Frühstunden zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Tagsüber steigen sie auf angenehme 11 bis 16 Grad.