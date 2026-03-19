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Bild auf 5min.at zeigt einen Ausblick von einem Berg.
Die Temperaturen liegen morgens zwischen minus 5 und plus 3 Grad, tagsüber werden 11 bis 16 Grad erreicht.
Österreich
19/03/2026
Prognose

Österreich-Wetter: Am Freitag kommt die Sonne zum Vorschein

Am Freitag zeigt sich in Österreich überwiegend sonniges Wetter, nur am Nachmittag ziehen im Nordosten vermehrt Wolken auf.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Am Freitag präsentiert sich das Wetter in weiten Teilen Österreichs freundlich und überwiegend sonnig. Im Laufe des Nachmittags ziehen im Nordosten des Landes jedoch zunehmend Wolken auf, während der Rest des Landes weitgehend sonnig bleibt. Die Temperaturen bewegen sich in den Frühstunden zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Tagsüber steigen sie auf angenehme 11 bis 16 Grad.

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