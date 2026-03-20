Asbestgefahr: Woolworth ruft Kinderspielzeug zurück

Der Discounter Woolworth ruft derzeit das Kinderspielzeug „Sand Painting“ des Lieferanten CCG Companies BV zurück. Laut Angaben des Unternehmens könnte es zu Kontaminationen mit Asbest kommen.

Der Discounter Woolworth warnt vor dem Kinderspielzeug „Sand Painting“ des Lieferanten CCG Companies BV. „Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden bei dem Artikel Mängel festgestellt“, heißt es in einem Produktrückruf. „Es könnte zu Kontaminationen durch Asbest im verarbeiteten Sand kommen.“

Dieses Produkt ist betroffen Artikelbezeichnung : Sand Painting

: Sand Painting Preis : 5 Euro

: 5 Euro EAN : 8715427068824 und 8715427068831

: 8715427068824 und 8715427068831 Auftragsnummer: 368144/00

©Woolworth Das Kinderspielzeug „Sand Painting“ wird zurückgerufen.

Kaufpreis wird erstattet

Woolworth hat den Artikel aus diesem Grund in allen Filialen aus dem Verkauf genommen. „Von der weiteren Verwendung wird abgeraten“, so der Discounter weiter. Bereits erworbene Ware kann in den Woolworth-Stores zurückzugeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. „Wir bedanken uns für euer Verständnis und stehen euch bei Fragen jederzeit zur Verfügung.“ Der Kundenservice ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 0202 6959 270 oder per E-Mail unter info@woolworth.de erreichbar.