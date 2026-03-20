Tragödie in Enns: Kleintransporter kollidiert mit LKW – Mann (70) tot

Tödlicher Verkehrsunfall in Enns (Bezirk Linz-Land): Ein 70-Jähriger kam am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem LKW ums Leben. Trotz rascher Hilfe kam jede Rettung zu spät.

In Enns kollidierten ein Kleintransporter und ein LKW, für den 70-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät.

In Enns kollidierten ein Kleintransporter und ein LKW, für den 70-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Am Donnerstag, dem 19. März 2026, gegen 20.40 Uhr war ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten mit seinem Kleintransporter in Enns (Oberösterreich) unterwegs. Er wollte von der L1402 auf die Wiener Bundesstraße (B1) in Richtung Ennsdorf abbiegen. Dabei dürfte er einen herannahenden LKW übersehen haben. „Dabei übersah er offenbar den zur selben Zeit aus Fahrtrichtung Ennsdorf kommenden LKW, gelenkt von einem 62-jährigen Slowaken“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Heftige Kollision trotz Bremsmanöver

Der LKW-Lenker reagierte noch sofort und versuchte gegenzusteuern. „Trotz sofortigen Brems- sowie Ablenkmanöver des LKW-Lenkers kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen“, berichtet die Polizei weiter. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Kleintransporter wurde in den Straßengraben der Gegenfahrbahn geschleudert.

Lenker im Wrack eingeschlossen

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die Fahrertür massiv eingedrückt. „Die Fahrertür des Fahrzeuges war dermaßen eingedrückt, dass der 70-Jährige erst durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Mann war im Wrack eingeschlossen und musste von Einsatzkräften befreit werden.

Schnelle Hilfe, doch ohne Erfolg

Zahlreiche Ersthelfer waren rasch zur Stelle, die Rettungskette lief schnell an. Dennoch kam jede Hilfe zu spät. „Obwohl sich zahlreiche Ersthelfer unverzüglich nach dem Unfall eingefunden hatten und die Rettungskette herausragend schnell in Gang gesetzt worden war, konnte durch die eintreffenden Notärzte nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.