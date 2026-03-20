Drei Schüler nach Vapes im Spital – einer kaum ansprechbar

Drei Schüler aus dem Bezirk Steyr-Land mussten nach dem Konsum von E-Zigaretten medizinisch versorgt werden. Zwei von ihnen wurden mit Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Was als scheinbar harmloser Versuch begann, hatte rasch Folgen: Drei 14-jährige Schüler aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) konsumierten am Donnerstag, dem 19. März 2026, nach Schulschluss zwei verschiedene elektronische Zigaretten. Kurz darauf ging es ihnen zunehmend schlechter. Einer der Burschen musste sich übergeben, ein anderer war vorübergehend kaum ansprechbar. Die Situation eskalierte innerhalb kurzer Zeit.

Lehrerinnen greifen ein

Während zwei der Jugendlichen beisammen blieben, machte sich der dritte auf den Weg Richtung Ortszentrum von Weyer. Zwei Lehrerinnen bemerkten die beiden beeinträchtigten Schüler am Heimweg. Sie reagierten sofort, kümmerten sich um die Jugendlichen und alarmierten das Rote Kreuz. Aufgrund des Zustands der Schüler wurde zusätzlich ein Notarzt hinzugezogen.

Transport ins Krankenhaus

Die beiden betroffenen Schüler wurden schließlich vom Roten Kreuz in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Parallel dazu konnte auch der dritte Jugendliche am Bahnhof Weyer angetroffen werden. Sein Zustand war deutlich stabiler. Laut eigenen Angaben hatte er nur einmal von einer der E-Zigaretten „kurz angezogen“.

Unterschiedliche Auswirkungen

Der dritte Schüler erklärte sich zu einem freiwilligen Harntest auf der Polizeiinspektion Weyer bereit – das Ergebnis war negativ. Anders bei einem der beiden ins Krankenhaus gebrachten Jugendlichen: Dort wurde festgestellt, dass er positiv auf THC getestet wurde.

Tabakwaren sichergestellt

Bei der Durchsuchung der drei Burschen wurden mehrere Tabakwaren gefunden und sichergestellt, darunter elektronische Zigaretten und Nikotinbeutel. In der Folge werden mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land übermittelt. „Mehrere Verwaltungsanzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land übermittelt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.