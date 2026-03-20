Schwerkranke Martina durfte ersten Wettkampf ihrer Tochter miterleben

Vor wenigen Monaten hat die erst 37-jährige Martina aus Oberösterreich eine schreckliche Diagnose bekommen, die ihr Leben verkürzt. Sie liegt nun auf der Palliativstation, hatte aber noch einen großen Wunsch.

Jeden Tag nimmt die Krankheit der erst 37-jährigen Mutter mehr und mehr Kraft, mit jedem Tag wird es schwerer, weiß der Verein „-Rollende Engel-“ in einem Beitrag. Ihre Tochter, Ronja, ist erst zwölf Jahre alt und turnt seit rund eineinhalb Jahren voller Begeisterung in einem Turnverein. Da ihr erster großer Schau-Turn-Wettbewerb vor der Tür stand, wollte ihre Mama natürlich unbedingt dabei sein, ihr die Daumen drücken und sie anfeuern. Immerhin hatte ihre Tochter wochenlang dafür trainiert.

„Und doch lag in ihrem Blick etwas anderes: Vorfreude, Hoffnung, Liebe“

Daher wandten sich die Ärzte der Palliativstation an den Verein „-Rollende Engel-„, der für seine Wunscherfüllungen bekannt ist, um der Mutter diesen letzten Herzenswunsch erfüllen zu können. Daher machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Julia und Florian sogleich auf den Weg ins Krankenhaus. Die beiden können sich noch erinnern, dass deutlich zu sehen gewesen sei, wie sehr die Krankheit an der 37-Jährigen zehrte. „Und doch lag in ihrem Blick etwas anderes: Vorfreude, Hoffnung, Liebe“, so der Verein weiter.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

Tochter zeigt ihren Eltern, was sie gelernt hatte

In der Turnhalle im Bezirk Steyr (Oberösterreich) angekommen, waren bereits mehr als 250 Kinder vor Ort, es herrschte reges Treiben. Und mitten drin im Geschehen waren schließlich auch Martina auf ihrer Trage und die beiden Wunscherfüller. Und die drei sahen dann auch die Tochter der schwer kranken Oberösterreicherin, die „voller Stolz zeigte, was sie gelernt hatte“. Am Ende erreichte sie einen neunten Platz, Martina und ihr Mann seien „unglaublich stolz“ gewesen, erinnern sich die Wunscherfüller. Und: „Doch noch viel wichtiger war für Martina etwas anderes: Sie durfte diesen Moment miterleben.“

©Verein -Rollende Engel- | Sie und ihr Mann konnten gemeinsam… ©Verein -Rollende Engel- | …beim Turn-Schau-Wettkampf ihrer Tochter zuschauen.

„All das war anstrengend für ihren geschwächten Körper“

Was allerdings auch zu merken war: Die Kräfte schwanden mit jeder Minute. „Die vielen Eindrücke, die Emotionen – all das war anstrengend für ihren geschwächten Körper.“ Dennoch hatte die 37-Jährige noch einen weiteren Wunsch. Sie hat nämlich auch ein Pferd und wollte dieses unbedingt noch einmal sehen. Der treue Weggefährte begleitete sie schon lange und befand sich auf einem kleinen Bauernhof, zu dem es danach ging.

Wunscherfüller brachten Oberösterreicherin zu ihrem Pferd

„Es war bereits dunkel, als wir ankamen. Doch ihr Pferd kam sofort zu ihr. Martina konnte ihn streicheln, ihm über die Mähne fahren und ihn füttern“, so der Verein „-Rollende Engel-„. Die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Tier sei in diesem Moment ganz besonders spürbar gewesen, so die Wunscherfüller. Zurück im Krankenhaus angekommen, bedankte sie sich immer wieder und war sowohl erschöpft als auch glücklich, dass ihr diese letzten Wünsche erfüllt worden sind.