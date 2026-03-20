„Klimabonus kehrt zurück! Ab Mai 2026…“: Betrugsmasche ist wieder da

In einer SMS wird aktuell wieder massenhaft angekündigt, dass der Klimabonus im Mai 2026 zurückkehren würde. Davor wird nun gewarnt, es handelt sich nämlich um einen Betrugsversuch.

Bereits im Vorjahr wurde wurde von der Masche berichtet – mehr dazu hier: „Neuer Klimabonus ab 2026“: SMS-Nachrichten sorgen für Aufsehen -, nun ist sie wieder zurück. Betrüger versenden laut „Watchlist Internet“ aktuell massenhaft SMS, in denen die Rückkehr des Klimabonus angekündigt wird. In der SMS selbst ist nur die Rede von einer „Klimagutschrift“ und dass man den Anspruch prüfen und sich die Auszahlung sichern soll. Das alles sei „nur noch für kurze Zeit“ möglich.

Klimabonus-Betrug: „Melden Sie sich jetzt für die Auszahlung vor“

Über einen Link gerät man dann auf ein Fake-Portal, dessen einziger Sinn und Zweck das Abgreifen sensibler Daten ist. Dabei haben es die Kriminellen nicht nur auf Adressdaten sondern auch auf Logins für Onlinebanking abgesehen. Dazu versucht man die potentiellen Opfer mit folgenden Zeilen dazu zu bringen, all das auch anzugeben: „Der Klimabonus kehrt zurück! Ab Mai 2026 erhalten Sie bis zu 400 Euro. Melden Sie sich jetzt für die Auszahlung vor.“

Hättest du die betrügerischen Absichten gleich erkannt? Ja! Nein! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Letzte Klimabonus-Auszahlung im Frühjahr 2025

Freilich ist der Klimabonus nicht wirklich zurück. Die letzten Auszahlungen haben im Frühjahr 2025 stattgefunden, danach wurde er – auch aus Budgetgründen – komplett eingestampft. Eine Rückkehr der auch unter der Bevölkerung teils durchaus umstrittenen Bonuszahlung ist in absehbarer Zeit auch nicht vorgesehen. Stattdessen dient er nun eben als Deckmantel für Betrugsmaschen.

In die Falle getappt? Das ist jetzt zu tun

Sollte man nun aber doch in die Falle getappt sein und die Daten angegeben haben, empfehlen die Experten, unverzüglich die Bank zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Außerdem sollte man auch umgehend die Login-Daten für das Onlinebanking ändern und das Konto in nächster Zeit genau beobachten. „Sollten Sie ungewöhnliche Bewegungen entdecken, verständigen Sie sofort Ihre Bank“, so Watchlist Internet in einer Warnung. Außerdem sollte man wachsam bleiben. Wenn die Kriminellen nämlich erst einmal über persönliche Daten verfügen, werden sie vermutlich versuchen, sich mit einer anderen Masche wieder zu melden.