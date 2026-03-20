Ab April: Beliebtes Gemüse aus Österreich kehrt in den Handel zurück

Aktuell nur aus dem Ausland verfügbar, wird eine der wohl beliebtesten Gemüsesorten bald auch wieder aus österreichischem Anbau im Handel sein. Die Rede ist vom Spargel.

Wie die „Agrarmarkt Austria Marketing GmbH“ nun berichtet, dürfte es heuer wohl Ende März/Anfang April so weit sein. Dann steht die erste regionale Spargelernte in Österreich am Programm, ab dann wird der österreichische Spargel auch im Handel wieder verfügbar sein. Und die Spargelernte dauert danach traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni. Aktuell kann man das Gemüse (noch) nur aus ausländischem Anbau kaufen.

2025: Rund 2.800 Tonnen Spargel in Österreich produziert

Und davon wird auch nicht zu wenig importiert. Laut Versorgungsbilanz der Statistik Austria waren es im Vorjahr etwa 4.300 Tonnen, die in Österreich von wo anders „zugekauft“ wurden. Die wichtigsten Herkunftsländer waren dabei Ungarn, Spanien, Italien, Deutschland und Peru. Dagegen lag die heimische Produktion bei rund 2.800 Tonnen, wobei rund zwei Drittel auf weißen und ein Drittel auf grünen Spargel entfielen.

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Österreichs Haushalte kaufen im Schnitt 1,7 Kilo Spargel

Im Lebensmittelhandel wurde im Vorjahr etwas weniger als noch 2024 verkauft. 2.247 Tonnen Spargel wurden abgesetzt, dafür ist der Umsatz aber auf knapp 22 Millionen Euro angestiegen. „Höhere Preise und eine etwas spätere Ernte führten zu einer stärkeren Präsenz importierter Ware im Handel“, so die Agrarmarkt Austria Marketing GmbH weiter. Führend im Spargelanbau bleibt übrigens Niederösterreich mit rund 65 Prozent der Produktion, gefolgt von Oberösterreich mit etwa 18 Prozent. Und die Österreicher kaufen auch recht regelmäßig Spargel. Dieser bleibt mit einer Käuferreichweite von rund 33 Prozent nämlich fester Bestanteil im Einkaufskorb vieler Haushalte, die im Schnitt auch rund 1,7 Kilogramm kaufen.

„Österreichischer Spargel steht für…“

„Gerade bei sensiblen Frischeprodukten wie Spargel spielt die Herkunft eine zentrale Rolle. Österreichischer Spargel steht für kurze Transportwege, Frische und nachvollziehbare Qualität. Das macht ihn zu etwas Besonderem“, weiß AMA-Marketing Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek. Übrigens: Heimischer Spargel steht auch auf der Liste jener Grundnahrungsmittel, die ab Juli etwas billiger werden. Mehr dazu hier: Ab Juli: Diese Lebensmittel werden in Österreich günstiger.