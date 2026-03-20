Iran-Krieg: So steht es um die Medikamente-Versorgung in Österreich

Der Krieg im Nahen Osten hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Die Spritpreise sind explodiert, auch bei Lebensmitteln droht eine Teuerung. Wie sieht es aber mit der Versorgung an Medikamenten aus?

Teurer Sprit hat viele Österreicher im Süden des Landes dazu veranlasst, Benzin und Diesel in den Nachbarländern zu kaufen. Immerhin ist der Sprit in Slowenien noch deutlich unter den Preisen, die man hierzulande zahlen muss. Das hat auch Auswirkungen, mittlerweile wird teilweise schon rationiert. Alles dazu auch hier: Slowenien: Leere Tankstellen lösten Limit fürs Tanken aus. Die Folgen des Iran-Kriegs könnten aber schon bad auch in den Supermarkt-Regalen spürbar sein. Mehr dazu könnt ihr etwa hier nachlesen: Iran-Krieg: Diese Lebensmittel könnten bald in Österreich teurer werden.

In Österreich bisher noch keine Beeinträchtigung

Nun weist auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) auf „Störungen bei Luft- und Seetransporten im Zusammenhang mit dem Konflikt“ hin. Die Warnung: Daraus könnte sich ein erhöhtes Risiko für Arzneimittelengpässe entwickeln, heißt es nun in einer Aussendung des Verbands der österreichischen Arzneimittelgroßhändler (PHAGO). Gleichzeitig gibt man für Österreich aber auch Entwarnung, hierzulande registriert man aktuell (noch) keine Beeinträchtigung der Versorgung. Und man versichert auch, dass man die Versorgungslage gemeinsam mit der EMA auch laufend überwachen und sich auf einen länger andauernden Konflikt und damit verbundenen, möglichen Unterbrechungen und Verzögerungen in der Lieferkette vorsorglich vorbereiten würde.

„Arzneimittellager sind sehr gut gerüstet“

„Unsere 23 Arzneimittellager sind aktuell mit über 14 Millionen Packungen sehr gut gerüstet. Jeder Betrieb hat Notfallpläne. Diese sind wichtig, weil wir Teil der kritischen Infrastruktur in Österreich sind. In der Corona-Pandemie haben wir gezeigt, dass wir die Arzneimittelversorgung stabil halten können. Wir profitieren jetzt von den Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen konnten“, sagt PHAGO-Generalsekretärin Monika Vögele. Dennoch würde sich die erste unmittelbare Betroffenheit auch in der Arzneimittelbranche zeigen. „Durch die massiv gestiegenen Erdölpreise explodieren uns gerade die Transportkosten für die tägliche Medikamentenauslieferung an die Apotheken“, heißt es aus dem PHAGO-Generalsekretariat.

Vorkehrungen, die jetzt getroffen werden

Sicherheitsvorkehrungen, die man getroffen hat, betreffen unter anderem die Stromversorgung. Mittels Notstromaggregaten könnten PHAGO-Lager nämlich mehrere Tage autark betrieben werden, zusätzlich sichern noch zentrale Dieseltanks den Arzneimittelbestand ab. Zu kühlende Medikamente werden extra geschützt und rund um die Uhr überwacht. Sollten lokal Engpässe entstehen, werden Arzneimittel an andere Lagerstandorte gebracht. Zusätzlich steht man im direkten Kontakt mit den Herstellern und überwacht die Versorgungslage „laufend, um bei drohenden Engpässen sofort reagieren zu können“.