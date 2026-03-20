Über 370.000 Seiten vom Darknet genommen, hunderte Personen ausgeforscht

Über 370.000 Seiten im Darknet wurden kürzlich abgeschaltet. Dazu hat man in Bayern die Ergebnisse der internationalen "Operation Alice" präsentiert. Eine zentrale Rolle hat auch ein Wiener Team dabei gehabt.

Maßgeblich beteiligt war nämlich das Team von Bernhard Haslhofer, der am Complexity Science Hub (CSH) die Forschungsgruppe Digital Currency Ecosystems leitet. Mit den Methoden des Teams hat man nun eben auch einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, kriminelle Netzwerke sichtbar zu machen und deren Strukturen zu entschlüsseln.

Neun Österreicher ausgeforscht

Im konkreten Fall konnte ein 35-jähriger Chinese ausgeforscht werden, der angab, Kindesmissbrauchsvideos und dergleichen zu verkaufen und dafür etwa Bitcoins bekam. Doch Videos lieferte er daraufhin nicht. Die Ermittlungen und Beobachtungen reichen dabei bis Mitte 2021 zurück. Nach dem mutmaßlichen Täter wird nun weltweit gefahndet. 437 Nutzer der Kindesmissbrauchsplattformen konnten übrigens ebenfalls ausgeforscht werden, darunter auch neun Österreicher, berichtet nun die „Kronen Zeitung“.