Linzer Wohnprojekt insolvent: Wohnungen finden keine Käufer

Trotz fertigem Bauprojekt steht ein Linzer Wohnbau vor dem Aus. Fünf Wohnungen finden keine Käufer -gestiegene Zinsen bringen das Projekt in die Insolvenz.

In Linz ist am Freitag, dem 20. März 2026, ein Insolvenzverfahren über die U-ONE Liegenschaftsverwaltung GmbH eröffnet worden. Das meldet nun der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das Verfahren wurde von der Firma selbst beantragt. Zur Masseverwalterin wurde die Linzer Rechtsanwältin Elisabeth Huber bestellt.

Fertiges Projekt, aber keine Käufer

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Projektgesellschaft der ORTNER Real Gruppe. Entwickelt wurde ein Wohnprojekt in der Rudolfstraße 70a und b in Linz-Urfahr. Das Gebäude ist bereits fertiggestellt. Zum Zeitpunkt der Insolvenz ist die Firma noch Eigentümerin von fünf Wohnungen und vier Parkplätzen. Beschäftigte gibt es keine.

Zinsen drücken Immobilienmarkt

Als Hauptgrund für die Insolvenz nennt das Unternehmen die stark gestiegenen Zinsen. Diese hätten die Nachfrage am Immobilienmarkt deutlich einbrechen lassen. Gleichzeitig seien die Preise gefallen. Dadurch können die Wohnungen laut Angaben voraussichtlich nicht mehr zu einem Preis verkauft werden, der ausreicht, um alle Schulden zu begleichen.

Schulden von rund 1,5 Millionen Euro

Die finanzielle Lage ist angespannt: Die offenen Verbindlichkeiten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. Wie viele Gläubiger betroffen sind, ist derzeit noch unklar, da keine vollständige Liste vorliegt. Zudem sind die vorhandenen Immobilien mit Pfandrechten belastet, die den möglichen Verkaufserlös sogar übersteigen könnten.

Kaum Hoffnung für Gläubiger

Eine Fortführung oder Sanierung des Unternehmens ist nicht geplant. Die Masseverwalterin wird die Angaben nun im Detail prüfen. Sollten sich die Zahlen bestätigen, müssen Gläubiger wohl mit sehr geringen Rückzahlungen rechnen. Laut AKV könnte die Quote lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, wenn überhaupt.