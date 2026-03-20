Nach Medienwirbel: Immobilien-Firma schlittert in Millionen-Insolvenz

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt am Freitag bekannt, dass über das Vermögen der ImmoWerte GmbH beim zuständigen Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet wurde.

Das Konkursverfahren wurde aufgrund eines Eigenantrags eröffnet. Die Antragstellerin, gegründet im Jahr 2015 und mit Sitz in Linz, betreibt als Unternehmensschwerpunkt den Erwerb, die Vermietung und den Betrieb von Liegenschaften. Hauptgesellschafterin ist die Green Finance Group AG. Daneben hält die Green Assets AT GmbH einen weiteren Gesellschaftsanteil. „Die jeweiligen Stammeinlagen wurden vollständig einbezahlt. Vom eröffneten Insolvenzverfahren sind zwei Dienstnehmer betroffen“, informiert der AKV am Freitag.

52 Gläubiger, über 8 Millionen Euro Passiva

„Im Eröffnungsantrag verweist die Antragstellerin auf eine im Dezember 2024 durchgeführte Hausdurchsuchung. Die daraufhin erschienenen Medienberichte hätten nach ihren Angaben zu einer Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit geführt. In der Folge sei es zu einer Verschlechterung der Auftragslage gekommen“, heißt es in der Aussendung vom AKV. Laut vorliegender Gläubigerliste sind insgesamt 52 Gläubiger sowie die beiden bereits genannten Dienstnehmer vom Verfahren betroffen. Die Passiva belaufen sich auf mehr als 8,36 Millionen Euro. Ein erheblicher Teil dieser Verbindlichkeiten entfällt auf Bankengläubiger. Die Antragstellerin ist Eigentümerin mehrerer Liegenschaften. Das Anlagevermögen wird in der Bilanz zum 31. Dezember 2024 mit einem Wert von mehr als 16 Millionen Euro ausgewiesen. Im Vermögensverzeichnis werden darüber hinaus verschiedene Fahrnisse sowie einbringliche Außenstände aus laufenden Mietforderungen ausgewiesen.

Fortführung unklar

„Eine belastbare Einschätzung zur Vermögenslage der Schuldnerin wird voraussichtlich im Rahmen der Berichtstagsatzung am 22. Mai .2026 möglich sein“, so der AKV. Abschließend heißt es: „Im Eröffnungsantrag wurde nicht dargelegt, ob eine Fortführung des Unternehmens beabsichtigt ist. In diesem Zusammenhang bleibt die erste Stellungnahme des Masseverwalters abzuwarten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert