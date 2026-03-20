188.000 Euro: Betrüger bringen Freunde und Familie um viel Geld

Drei Frauen (56, 61 und 64 Jahre alt) werden verdächtigt, bis zum 26. Februar 2026 nicht weniger als 15 Personen um einen Gesamtbetrag von 188.000 Euro betrogen zu haben.

Dabei haben die Betrügerinnen laut Erhebungen der Polizei behauptet, dass die 56-Jährige ein Erbe in der Höhe von 700.000 Euro erhalten würde, dieses aber aufgrund eines Rechtsstreits bisher nicht ausbezahlt werden könnte. Diesen angeblichen Sachverhalt schilderten die Beschuldigten Bekannten, Freunden und auch Familienmitgliedern. Um die angeblich anfallenden Rechtskosten begleichen zu können, baten sie auch um Geld. Dabei stellten sie den Opfern in Aussicht, das geliehene Geld nach Erhalt des angeblichen Erbes teils in bis zu doppelter Höhe zurückzuzahlen.

Polizei vermutet weitere Betrugsopfer

Die 56- und die 61-Jährige wurden nun am 19. März 2026 in Amstetten festgenommen und in die Justizanstalt Krems gebracht. Die 64-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Polizei vermutet noch weitere Geschädigte und bittet daher Betroffene, mit der Polizeiinspektion St. Georgen am Ybbsfelde unter der Nummer 059133 3111 in Kontakt zu treten.