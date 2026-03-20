Heftige Kollision: Zwei Frauen verletzt, Auto lag am Dach

In der Gemeinde Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) ist es Freitagvormittag, am 20. März 2026, zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.

Eine 26-jährige Autofahrerin wollte von einer Gemeindestraße auf die L8067 zwischen Obergrünbach und Thuma einbiegen und hat dabei das von links kommende Fahrzeug einer 34-Jährigen komplett übersehen. Daher krachten die Autos heftig zusammen. Wie die Feuerwehr nun berichtet, wurde der Wagen der 34-Jährigen von der Straße geschleudert, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Eine der beiden Fahrzeugbatterien wurde rund 50 Meter vom Unfallort entfernt gefunden.

Lenkerinnen konnten sich selbstständig befreien

Obwohl beide Autos stark beschädigt waren, konnten sich beide Lenkerinnen selbstständig befreien. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der Verletzten, bis auch die Rettung kam. Diese brachte beide dann ins Landesklinikum nach Horn. Im Einsatz standen die Feuerwehren Thuma, Karlstein und Raabs mit insgesamt 24 Florianis. Zusätzlich waren auch zwei Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei vor Ort.