SPAR, BILLA und Co.: US-Snack jetzt auch in Österreich in den Regalen

In Österreich gibt es Zuwachs im Snackregal - und zwar aus den USA. Während zwei Sorten der Kultmarke Cheez-It bei Inter- und Eurospar sowie bei MPreis bereits erhältlich sind, werden auch viele REWE-Filialen in Kürze nachziehen.

Bereits seit 1921 existiert der kultige US-Snack Cheez-It. Was damals klein und als Käsecracker in Dayton (Ohio) begonnen hat, findet nun auch seinen Weg in die Supermarkt-Regale in Österreich. Mit Double Cheese und Cheese & Chilli werden zwei Sorten in den heimischen Geschäften verfügbar sein. Wie das Presseteam auf Nachfrage von 5 Minuten weiß, ist der Käse-Snack bereits seit Februar bei Inter- und Eurospar erhältlich. Auch bei MPreis gibt es ihn schon seit Ende Februar zu kaufen. Bei Inter- und Eurospar sei er flächendeckend in allen Filialen verfügbar, bei MPreis „erfolgt die Listung breit über das Filialnetz“, heißt es weiter.

©Cheez-It Diese beiden Cheez-It-Sorten sind nun in Österreich verfügbar.

Wo bei REWE die Cheez-It-Snacks überall sein werden

Und in Kürze sind dann auch die REWE-Standorte dran. Laut Cheez-It-Presseteam würde die Erstanlieferung der Ware bereits am 23. März 2026 erfolgen. Vor allem die Billa Plus-Filialen könnten dann bereits frühzeitig bestückt sein. „Insgesamt wird erwartet, dass Cheez-It ab Mitte April in den meisten REWE-Filialen erhältlich ist“, wird gegenüber 5 Minuten erklärt. Bei Penny wird das in rund 270 großen Filialen, bei Billa und Billa Plus „österreichweit in rund 1.300 Filialen“ der Fall sein. Und auch in Vorarlberg bei Sutterlüty ist der Käse-Snack geplant, ein konkretes Timing würde hier aber noch ausstehen.