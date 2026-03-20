Schnee zum Frühlingsbeginn: Wo Frau Holle jetzt „Überstunden“ macht

Am Freitag, 20. März 2026, hat der astronomische Frühling begonnen. Und er beginnt direkt mit einem Höhentief, das vor allem in höheren Lagen den ein oder anderen Zentimeter Neuschnee bringen kann.

Mit dem Frühlingsbeginn kündigt sich spätestens am Samstag, 21. März 2026, auch wieder „leicht unbeständiges Wetter in Österreich an“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria etwa. Dabei seien „viele Wolken und gelegentlich auch Regen- oder Schneeregenschauer“ möglich, so die Experten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1.400 Metern Seehöhe. Am tiefsten dürfte sie wohl in Niederösterreich sein. Am wenigsten Niederschlag ist im Burgenland zu erwarten, den meisten Sonnenschein dürften allerdings Tirol und Vorarlberg abbekommen. Dennoch sind sich die Meteorologen sicher: „Mit Regenschauern ist fast im ganzen Land zu rechnen.“

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Wo überall in Österreich jetzt Schnee fallen dürfte

Wie die österreichische Unwetterzentrale nun ebenfalls berichtet, wird bereits am Vormittag im Nordosten und Osten Regen einsetzen. Die Schauer breiten sich dann im Tagesverlauf immer weiter aus und werden am Abend dann auch den äußersten Westen erreichen. „Vom Arlberg bis in die Obersteiermark und Oberkärnten kommen zwischen fünf und 15 Zentimeter Neuschnee zusammen, wobei die größten Mengen von den Tauern bis in die Seckauer Alpen erwartet werden“, wissen die Experten. In einer Karte wird gezeigt, wo wie viel Schnee fallen dürfte.

©UBIMET So viel Schnee soll in Österreich am Samstag, 21. März 2026, fallen.

Wetter beruhigt sich am Sonntag langsam wieder

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter dann langsam wieder. „Tagsüber lassen die Schauer nach und im Westen lockert es ab Mittag etwas auf. Länger trüb bleibt es im Süden“, so die österreichische Unwetterzentrale. Die Schneefallgrenze steigt dann von anfangs 900 bis 1.000 Meter auch schnell in höhere Lagen hinauf. Laut GeoSphere Austria dürfen wir am Sonntag Höchsttemperaturen von sieben bis hin zu 15 Grad erwarten – mit den höchsten Werten im Westen.