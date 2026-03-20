Energiearmut: Jeder achte Haushalt in Österreich betroffen

Jeder achte Haushalt war in Österreich im Jahr 2024 von Energiearmut betroffen, wie die Statistik Austria nun berichtet. Heißt: Diese Haushalte hatten überdurchschnittlich hohe Energiekosten oder mussten stark Energie sparen.

„12,5 Prozent aller Haushalte in Österreich waren im Jahr 2024 energiearm. Das heißt, sie hatten entweder überdurchschnittlich hohe Energiekosten bei wenig Einkommen oder mussten aus finanziellen Gründen stark Energie sparen. Von den einkommensarmen Haushalten und jenen mit niedriger Erwerbsintensität waren über 40 Prozent von Energiearmut betroffen“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Zu immerhin einem Viertel energiearm waren auch Ein-Eltern-Haushalte – und damit ebenfalls stark betroffen.

Energie- und Einkommensarmut eng miteinander verknüpft

Wenig überraschend eng miteinander verknüpft sind Energie- und Einkommensarmut. Armutsgefährdete Haushalte haben ein hohes Risiko, auch energiearm zu sein. Umgekehrt sind energiearme Haushalte meistens auch jene, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. 45,8 Prozent dieser armutsgefährdeten Haushalte waren gleichzeitig auch energiearm.

Höheres Risiko in Ost- als in Süd- oder Westösterreich

Übrigens: Auch Haushalte mit niedrigem Bildungsabschluss sind mit 31,1 Prozent überdurchschnittlich oft von Energiearmut betroffen. Und schließlich macht auch die Haushaltskonstellation eben einen Unterschied. So sind 25 Prozent der Ein-Eltern-Haushalte, 21,9 Prozent der Haushalte mit drei oder mehr Kindern und 17,3 Prozent der Ein-Personen-Haushalte von Energiearmut betroffen. Deutlich höher ist das Risiko, von Energiearmut betroffen zu sein, übrigens in Ostösterreich (16,8 Prozent) im Vergleich mit Süd- (elf Prozent) oder Westösterreich (7,7 Prozent).