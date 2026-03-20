ÖBB warnt: Graffiti auf Zügen kann Leben kosten

Immer wieder kommt es zu Graffiti auf Zügen und Bahnhofsanlagen. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Schaden in Höhe von 2,2 Millionen Euro für die ÖBB. Das ist trotzdem ein deutlicher Rückgang, denn im Jahr davor waren es 4,5 Millionen Euro. Aber wie kam es dazu? Laut einer Aussendung der ÖBB ist der Rückgang auf die Sicherheitsstrategie zurückzuführen. Dadurch haben Sprayer weniger Raum und vor allem auch weniger Zeit für ihre Werke. Dadurch kommt es zu kleineren Motiven, die bei der Reinigung natürlich auch weniger kosten. Die Situation bleibt aber trotzdem herausfordernd. Denn obwohl der Schaden abgenommen hat, sind die Fälle gestiegen. Während es vergangenes Jahr 2.859 Fälle waren, waren es im Jahr 2024 noch 2.710.

Anzeige: Graffitis sind strafbar

Vor allem wird auf eine konsequente Strafverfolgung gesetzt: Graffiti ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, da das Eigentum der Steuerzahler beschädigt wird. Deshalb wird jedes Werk dokumentiert und jeder einzelne Fall zur Anzeige gebracht. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Polizei sehr eng: „Schon 2024 konnte die Zahl der überführten Täter:innen im Vergleich fast verdoppelt werden, und auch 2025 blieb die Erfolgsquote auf diesem hohen Niveau. Neben der Strafverfolgung setzen die ÖBB auf präventive Maßnahmen wie bauliche Zäune, geschultes Sicherheitspersonal und Videoüberwachung“, heißt es.

©ÖBB/Tuma Graffiti sind strafbar und werden zur Anzeige gebracht.

Verunreinigungen führen zu Probleme

Grundsätzlich geht es aber nicht nur um die Beschädigung, sondern auch darum, dass sich Verunreinigungen negativ auf den Wohlfühlfaktor und das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste auswirken können. Auch die Akzeptanz von öffentlichen Verkehrsmitteln leidet darunter. Während der Reinigung fallen die betroffenen Züge aus. Dadurch kann sich das Platzangebot für Fahrgäste verringern oder Züge fallen sogar ganz aus. „Die Züge werden stets so schnell wie möglich gereinigt, weil oft auch Sicherheitshinweise übersprüht werden, die im Unglücksfall Leben retten können“, so die ÖBB.

Graffiti-Sprayer unterschätzen Gefahren

Aber nicht nur die Reinigung und der wirtschaftliche Schaden sind ein Problem: Denn die Sprayer bringen sich dabei in Lebensgefahr. „Der illegale Aufenthalt im Gleisbereich, herannahende Züge und 15.000 Volt führende Oberleitungen führen immer wieder zu tragischen Unfällen“, wird betont. Die ÖBB appellieren daher eindringlich, legale Flächen für Graffiti-Kunst zu nutzen, um weder die eigene Sicherheit noch den Bahnbetrieb zu gefährden.