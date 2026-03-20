Zecken-Alarm: So schützt du dich vor FSME

Die Zecken-Saison startet, deshalb ist es wichtig, den Impfschutz zu überprüfen. Doch die Ärztekammer Wien kritisiert die bisherige Handhabung und fordert einige Änderungen.

Die Temperaturen steigen und der Sommer rückt immer näher – zur Freude vieler Menschen. Doch mit der Wärme werden auch die Zecken wieder aktiv. Dabei steigt das Risiko für Infektionen mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Beginn der Saison mit FSME-Fällen auf März/April vorverschoben. Obwohl etwa 85 Prozent der Österreicher grundsätzlich geimpft sind, ist nur die Hälfte davon entsprechend dem empfohlenen Impfplan geschützt.

Was ist FSME? FSME ist eine Virusinfektion, die durch Zecken übertragen wird. Die Erkrankung kann zu einer Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute führen. Die Impfung ist dabei die effektivste Schutzmaßnahme gegen diese potenziell schwere Erkrankung, da es keine ursächliche Therapie gibt.

So sollte die Zeckenimpfung ablaufen

Österreich gehört zu den FSME-Endemiegebieten Europas. Auch wenn viele Infektionen außerhalb der Städte auftreten, kann ein Zeckenbiss auch in Parks, Grünflächen oder im eigenen Garten passieren. „Die neu im Impfplan empfohlene Maßnahme lautet: Bei einem Zeckenstich sollte eine FSME-Impfung so rasch wie möglich erfolgen“, betont Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte. Dies gilt sowohl für Personen, die bisher nicht geimpft wurden, als auch für jene, deren Auffrischung laut Schema fällig oder überfällig ist. Kommt es bereits nach der ersten Dosis zu einem Biss, sollte das Schnellimmunisierungs-Schema durchgeführt werden. Was genau notwendig ist, sollte am besten mit dem Arzt besprochen werden. „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um den eigenen Impfstatus zu prüfen und gegebenenfalls eine Auffrischung nachzuholen,“ weist Kamaleyan-Schmied darauf hin.

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FSME-Risiko: „Viele können sich Impfungen nicht leisten“

Impfungen gegen etwa Masern, Mumps, Röteln, COVID oder Influenza werden bereits kostenlos angeboten. Die Zeckenimpfung gehört noch nicht dazu. „Impfen zählt zu den wirksamsten Maßnahmen der Prävention. Aber viele können sich das nicht leisten und sind deshalb einem großen, vermeidbaren Risiko, schwer zu erkranken, ausgesetzt,“ erklärt die Vizepräsidentin. „Neben der Aufnahme der FSME-Impfung in das kostenfreie Impfprogramm sollte die Impfberatung ein fixer Bestandteil der ärztlichen Versorgung sein und als Kassenleistung vergütet werden.“

Wiener fordern Änderungen: „Im Krankheitsfall unnötige Wege ersparen“

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien setzt sich deshalb für ein sogenanntes One-Stop-Konzept ein. „Es ist schon lange Wunsch der Bevölkerung, dass nicht nur Impfstoffe, sondern auch Medikamente direkt in den Ordinationen abgegeben werden sollen. Dies wäre schnell umzusetzen und würde die Durchimpfungsrate deutlich erhöhen. Zudem würde dies den Patientinnen und Patienten vor allem im Krankheitsfall unnötige Wege ersparen“, sagt Kamaleyan-Schmied.

FSME-Impfung: Das wird in Wien gefordert One-Stop-Konzept: Für eine einfache, patientenfreundliche Versorgung aus einer Hand sollen Impfstoffe und Medikamente direkt in den Ordinationen bereitgestellt und abgegeben werden können, um der Bevölkerung Umwege zu ersparen. Impfberatung als Teil der jährlichen Vorsorgeuntersuchung: Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen sollten sowohl Impfberatung als auch die Überprüfung des Impfstatus als Kassenleistung angeboten werden. Damit würde das Bewusstsein für Impfungen gestärkt und eine individuelle Beratung ermöglicht werden.



Symptome FSME: Bin ich von der Krankheit betroffen?

Die Erkrankung beginnt oft mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. In schweren Fällen kann es zu neurologischen Komplikationen kommen.

Für einen vollständigen Schutz ist eine Grundimmunisierung mit drei Impfungen notwendig. Regelmäßige Auffrischungen sichern den Langzeitschutz.