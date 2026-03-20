Acht Tage nach Unfall: Oberösterreicher (87) im Spital verstorben

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Leonfelden wurde ein 87-jähriger Beifahrer schwer verletzt und verstarb am acht Tage später im Krankenhaus. Die Lenkerin wurde ebenfalls verletzt ins Spital gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 12. März 2026 im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden. Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem PKW auf der Kurhausstraße Richtung Ringstraße, überquerte diese und fuhr auf einem gepflasterten Weg, der für den Fußgängerverkehr bestimmt ist, Richtung Kirchenplatz. Dort stieß sie gegen einen dreistufigen Treppenaufgang, gegen ein Stiegengeländer und einen Steintrog. Die Lenkerin und ihr 87-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Wrack gerettet werden.

87-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 87-jährige Pensionist ist aufgrund der erlittenen Verletzungen am 20. März 2026 im Klinikum Freistadt verstorben. Dies teilt die Polizei in einer Aussendung mit.