Sanierung und Sperre: Kärnten will auf der L91 mehr Sicherheit bieten

Ab Montag, dem 23. März, wird die L91 Klippitztörl Straße im Bereich der Passhöhe umfassend saniert. Notwendig machen diese Arbeiten deutliche Setzungserscheinungen: Auf einer Länge von rund 100 Metern ist die Fahrbahn um knapp 20 Zentimeter abgesunken. Um diesen desolaten Abschnitt dauerhaft zu sichern, wird zunächst der Straßenoberbau abgetragen und anschließend ein massives Stützbauwerk zur Böschungssicherung errichtet, das mittels Bohrpfählen tief im talseitigen Gelände verankert wird. Im Zuge dieser Maßnahmen werden zudem der gesamte Straßenunterbau sowie die Asphaltschichten erneuert und eine neue Stahlleitschiene installiert.

Bauarbeiten bis in den Sommer

„Mit dieser Böschungssicherung leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Insgesamt investieren wir rund 540.000 Euro in die Maßnahmen“, so Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber. Für die Dauer der Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen sein werden, wird die Landesstraße im Baustellenbereich einspurig geführt und der Verkehr mittels Ampelanlage geregelt.