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/ ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen und eine Kerze.
In Petronell-Carnuntum kam es zu einem tödlichen Unfall.
Bruck an der Leitha/NÖ
20/03/2026
Gegenverkehr geraten

Tragischer Unfall: 79-Jährige stirbt nach Frontalcrash mit LKW

Eine Tragödie ereignete sich am Freitag: Die Frau wollte in einer Kreuzung abbiegen, als sie von einem anderen Auto erfasst wurde. Dabei kollidierte sie frontal mit einem LKW und wurde so schwer verletzt, dass sie verstarb.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)

Die 79-jährige Niederösterreicherin war am Freitag auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) unterwegs. Zur selben Zeit war ein 27-jähriger Slowake mit dem Auto in Richtung Hainburg an der Donau unterwegs. Die Autofahrerin wollte ebenfalls in diese Richtung und fuhr deshalb in die Kreuzung ein, um nach rechts abzubiegen.

Tödliche Kollision im Gegenverkehr

Doch dann nahm die Tragödie ihren Lauf: Der jüngere Lenker krachte in das Heck ihres Autos. „Das Fahrzeug der 79-Jährigen wurde dadurch nach links in den Gegenverkehrsbereich geschleudert und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW“, informiert die Polizei. Dieser wurde von einem 59-jährigen Burgenländer gelenkt. Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Obduktion der Verstorbenen an. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Bundesstraße 9 im Bereich der Bundesstraße 211 für den Fahrzeugverkehr zur Gänze gesperrt.

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