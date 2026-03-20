Ab April teurer: Diese Tabakprodukte sind betroffen

In wenigen Wochen heißt es für Tabakfans: tiefer in die Tasche greifen. Denn neue Maßnahmen sorgen für eine Preiserhöhung bei E-Zigaretten und Pouches.

Vor einigen Monaten wurde das kommende Verbot von Einweg-Vapes verkündet. Heuer sollen zusätzlich schärfere Maßnahmen umgesetzt werden und jetzt wird auch noch am Preis geschraubt. Erst vor kurzem wurden auch Zigaretten teurer. Aber nicht nur E-Zigaretten, sondern auch Tabakbeutel sind von der nächsten Preiserhöhung betroffen.

Wie stehst du zum geplanten Verbot von Einweg-Vapes in Österreich? Ich finde das Verbot richtig – sie sind umweltschädlich und gefährlich Ich bin dagegen! Die Übergangsfrist ist zu kurz – der Handel braucht mehr Zeit Mir egal – ich nutze keine Vapes Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Vapes und Nikotinbeutel werden teurer

Bereits in weniger als zwei Wochen gibt es schon spürbare Änderungen für die Konsumenten von Tabakprodukten. Denn wie das Gesundheitsministerium im vergangenen Dezember bekannt gab, sollen für Nikotinbeutel (sogenannte „Pouches“) und E-Liquids künftig das Tabakmonopol gelten. Und damit gelten dann dieselben Regeln wie für klassische Zigaretten: Verkauf nur in Trafiken, Werbeverbot und besteuerungsgerechte Erfassung. Mehr dazu hier: Österreich: Einweg-Vape-Aus bis 2026, schärfere Regeln für Snus.

Ab 1. April: So viel sollen Vapes und Pouches kosten

Aber wie tief müssen Konsumenten ab 1. April eigentlich in die Tasche greifen? Mehrere Medien haben bereits eine erste Übersicht gegeben. Demnach soll die neue Steuer etwa rund 10 Prozent des bisherigen Nettopreises ausmachen. Die Hersteller müssen diese weitergeben und passen dementsprechend ihre Preise an. Die Nikotinbeutel sollen demnach im Schnitt etwa um 50 Cent teurer werden. Bei den Vapes das gleiche Spiel: Während einige Produkte um 40 Cent steigen, werden etwa die Veev Pods etwa von 8,50 auf 9,50 erhöht – also umsatte 1 Euro.

Großes Suchtpotenzial eindämmen

Mit dieser Maßnahme sollen mehr Steuereinnahmen erzielt werden. Damit sollen wiederum Gesundheitsprävention und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Denn vor allem die E-Zigaretten mit den tropischen Geschmacksorten sorgen immer wieder für Diskussionen, vor allem weil sie ein großes Suchtpotenzial – insbesondere bei Jugendlichen – haben. Die Einschränkungen beim Verkauf sollen demnach auch die Kontrollen vereinfachen.