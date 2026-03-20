Kostenlose Gürtelrose-Impfung: „Wer eine Impfung möchte, bekommt sie“

Es ist noch nicht lange her, dass die Gürtelrose-Impfung in Österreich kostenlos wurde – und wie sich jetzt zeigt, ist die Nachfrage enorm. Während von einer Impfstoffknappheit gesprochen wird, sollen neue bereits unterwegs sein.

Seit November sind die Impfungen gegen Gürtelrose und auch Pneumokokken für alle über 60 Jahre kostenlos. Bereits im Dezember kam es zu ersten Anschuldigungen, dass eine Impfstoffknappheit herrscht, und auch die steirischen Ärzte haben vor wenigen Wochen Alarm geschlagen. Wie das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) in einer Aussendung jetzt mitteilt, würde sich die hohe Nachfrage auch im Bestellsystem bemerkbar machen: Die über den e-Impfshop bereitgestellten Impfstoffe sind seit letzter Woche bereits wieder vollständig bestellt.

Graantierte Impfstoffe für Ordinationen und Impfstellen

Damit gerade zu Beginn viele Ordinationen und Impfstellen schnell den Impfstoff erhalten, wurde eine garantierte Bestellmenge pro impfender Einrichtung vorgesehen. Dazu gehören niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Ambulatorien, Arbeitsmediziner:innen, arbeitsmedizinische Zentren sowie Krankenhäuser, Reha- und Kuranstalten sowie Alten- und Pflegeheime. Diese garantierten Mengen standen zuletzt für eine Woche im e-Impfshop zur Verfügung. Am Freitag sollen die verbleibenden Restbestände mit Bestelllimits freigegeben worden sein. Mehr Dosen bekamen allerdings größere Impfstellen der Bundesländer und der Sozialversicherung.

Gürtelrose-Impfstoffe werden ausgeliefert

„Die Nachfrage nach der Gürtelrose-Impfung ist seit dem Start des kostenlosen Programms enorm hoch. Das zeigt, wie groß das Interesse an Prävention ist. Früher hat diese Impfung für Bürgerinnen und Bürger rund 500 Euro gekostet – dass sie heute kostenlos verfügbar ist, ist ein wichtiger Schritt gegen Zweiklassenmedizin“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Seit Beginn des Programms wurden rund 650.000 Dosen bereitgestellt, inklusive der aktuellen Chargen. Etwa 275.000 Impfungen sind im eImpfpass eingetragen.

„Österreich bestellt laufend nach“

Die Differenz ergibt sich unter anderem durch für Zweitimpfungen reservierte Dosen sowie durch rund 250.000 Impfstoffe, die sich aktuell noch in Auslieferung befinden. Ein Teil dieser Impfstoffe wird bereits ab Freitag ausgeliefert, eine weitere größere Lieferung soll ab Anfang April an impfende Einrichtungen erfolgen. Danach sind die nächsten größeren Lieferungen von Gürtelrose-Impfstoffen im Impfprogramm spätestens im Sommer vorgesehen. „Der Gürtelrose-Impfstoff wird international produziert und am Weltmarkt eingekauft. Österreich bestellt laufend nach, ist aber von den verfügbaren Produktionsmengen abhängig. Gleichzeitig haben wir die Verantwortung, mit dem Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher sorgsam umzugehen. Wichtig ist: Wer eine Impfung möchte, bekommt sie“, so Königsberger-Ludwig.