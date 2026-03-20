Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 20. März gezogen

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, dem 20. März 2026, warten im Lostopf rund 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich wird wieder ein Bonus unter allen mitspielenden Lottotipps verlost.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, dem 20. März, geht es um über 1,2 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, dem 20. März, geht es um über 1,2 Millionen Euro.

Richtiges Glück hatte ein Österreicher bei der vergangenen Lottoziehung am Mittwoch, dem 18. März. Er hatte nämlich das richtige Händchen für die Zahlen und konnte damit einen Lotto-Sechser abräumen. Mehr dazu hier: Lotto-Jackpot geknackt: Österreicher ist nach Ziehung Millionär.

Zwei Österreicher räumten bei Lottoziehung ab

Zwei weitere Österreicher schrammten nur knapp am Hauptgewinn vorbei, denn sie hatten nur eine Zahl falsch. Auch wenn es im ersten Moment nach Unglück aussieht, hatten sie trotzdem ein kleines bisschen Glück, denn zumindest die Zusatzzahl stimmte. Damit gehen beide mit jeweils mehr als 49.000 Euro nach Hause. Die beiden Gewinner kommen aus Tirol und der Steiermark. Bei LottoPlus und beim Joker gab es keinen Sechser, weshalb der Hauptgewinn von Ersterem auf die 51 Fünfer aufgeteilt wurde.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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7,7 Millionen Euro: Österreicher knackte Lotto-Sechsfachjackpot

Für eine ordentliche Schlagzeile hat erst kürzlich ein anderer Österreicher gesorgt: Denn er hat über win2day sein Glück probiert und – womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hätte – konnte ordentlich abräumen. Die richtigen Zahlen brachten ihm einen Lotto-Sechsfachjackpot im Wert von 7,7 Millionen Euro. Übrigens war es sogar der erste dieser Art in diesem Jahr. Damit ist es der höchste Lottogewinn, der im Jahr 2026 erzielt wurde. Hier kannst du nachlesen, warum er den Kundenservice danach angerufen hat: 7,7 Millionen Euro gewonnen: Das wollte Lotto-Glückspilz wissen.

Lootto-Bonusziehung am Freitag

Am Freitag, dem 20. März, geht es beim Lotto „6 aus 45“ um einen Gewinn von 1,2 Millionen Euro. Außerdem wird wie bei jeder Bonusziehung unter allen mitspielenden Lottotipps ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro ausgespielt. Beim LottoPlus-Sechser warten auf den glücklichen Gewinner rund 150.000 Euro. Und beim Joker? Hier bringt das richtige Händchen bei den Zahlen einen Jackpot von 350.000 Euro.