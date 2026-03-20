Benzinverlust nach Wohnmobil-Crash: Feuerwehr und Behörden im Einsatz

Ein 89-jähriger Wohnmobilfahrer geriet in Lambach von der Fahrbahn, prallte gegen einen Entwässerungsgraben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt ins Klinikum gebracht.

Ein 89-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 20. März 2026 um kurz nach 10 Uhr mit einem Wohnmobil in Lambach auf der B1. Im Kreisverkehr auf Höhe Straßenkilometer 227,2 kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Erhöhung des dortigen Entwässerungsgrabens. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in der Front stark deformiert und der Pensionist im Bereich des Fahrersitzes eingeklemmt. Der Lenker musste daraufhin von den Freiwilligen Feuerwehren Lambach und Neukirchen bei Lambach befreit werden.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Er wurde durch das Rote Kreuz und den Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 3“ versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum gebracht. Aufgrund des Benzinverlustes ins lockere Erdreich wurde die Bezirkshauptmannschaft Wels zugezogen, welche die Abtragung des kontaminierten Erdreichs anordnete.