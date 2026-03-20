Zukunftsangst bei Schülern: Neues Pflichtfach gefordert

„Die Pflichtschule ist bald vorbei, aber was will ich dann eigentlich?“, mit dieser Frage sind viele junge Schüler konfrontiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man nach der Schule machen kann, dass man kaum einen Überblick hat, was man eigentlich will oder was zu einem passt. Das zeigt auch eine aktuelle Studie der Schülerunion: Zwei von drei Schülern fühlen sich schlecht auf ihre Zukunft vorbereitet. Seit Jahren fordert die Arbeiterkammer Niederösterreich mehr praxisnahe und realistische Informationen über die Arbeitswelt sowie weiterführende Schulen. „Berufsorientierung als Pflichtfach muss endlich umgesetzt werden“, so Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Unterstützung für Schüler

Seiner Meinung nach sei es gerade jetzt wichtig, da der Fachkräftebedarf steigt und die Lehrlingszahlen sinken. „Wir können es uns nicht leisten, auf die persönlichen Stärken eines jeden einzelnen zu verzichten“, stellt Wieser fest. Deshalb setzt er auf eine zielgerechte Orientierung, die den Schülern die Vielfalt der Arbeitswelt und Lehrlingsausbildungen näherbringt. Deshalb sollte laut dem Experten Bildungs- und Berufsorientierung ab der 5. Schulstufe in der Schule ein Pflichtfach werden – oder wenigstens ein eigenes Fach mit sozialen Kompetenzen und Gesellschaftskunde. „Es darf nun keinen Aufschub mehr geben“, betont Wieser. Die Arbeiterkammer Niederösterreich fordert bereits seit Jahren entsprechende Änderungen und soll konkrete Lösungsvorschläge beim Unterrichtsministerium vorgebracht haben.