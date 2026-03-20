„Antrag stellen lohnt sich“ – so bekommst du die Studienbeihilfe

Mietkosten, Lebensmittelpreise: Mit alldem sehen sich Studierende konfrontiert – dafür gibt es die Studienbeihilfe. Doch laut ÖH reicht der Betrag kaum aus und viele Studis würden das Angebot nicht einmal nutzen.

Laut der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) sind es aktuell nämlich nur 12,1 Prozent der Studierenden, die Studienbeihilfe beziehen – und das, obwohl laut Schätzungen deutlich mehr Anspruch hätten. Vor allem, weil 6 von 10 Studierenden laut Erhebungen unter der Armutsgefährdungsgrenze leben. Deshalb würde die Förderung oft nicht ausreichen: Die Mieten steigen, Lebensmittel werden teurer und die Energiekosten nehmen zu – und das bei einer Beihilfe von durchschnittlich 684 Euro pro Monat.

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Studienbeihilfe in Österreich – „fehlende Aufklärung ist ein Problem“

„Viele Studierende erhalten keine Studienbeihilfe, obwohl sie Anspruch darauf hätten“, so Selina Wienerroither aus dem ÖH Vorsitz. “Studierende und Studieninteressierte werden noch immer viel zu wenig über die Studienbeihilfe aufgeklärt. Dabei stellt sie einen entscheidenden Unterschied dar, ob ein Studium leistbar ist oder nicht” , ergänzt sie. Ihre Meinung ist ganz klar: Es soll mehr Informationen zur Studienbeihilfe geben, damit mehr Studierende einen Antrag stellen. „Antrag stellen lohnt sich!“, appelliert Wienerroither. Die ÖH fordert die automatische Antragstellung für alle Studierenden, damit niemand durchs Raster fällt und die Beihilfe nicht aufgrund fehlender Information ungenutzt bleibt. Im vergangenen Studienjahr wurden etwa über 60.000 Anträge auf Studienbeihilfe gestellt und das obwohl es fast 400.000 Studierende gibt.

Studenten kämpfen mit Alltagsproblemen

Die Hauptprobleme in den Augen der ÖH sind vor allem die zentralen Ausgaben wie Wohnen, Lebensmittel, Kleidung und Mobilität. „Studierende erhalten ein begrenztes Budget, das sie auf diese Ausgaben verteilen müssen – eine Alltagssituation, die viele kennen.“ Viktoria Kudrna aus dem ÖH-Vorsitzteam ergänzt: „ Viele Studierende müssen täglich Prioritäten setzen: Das zur Verfügung stehende Budget reicht nicht für alles. Die Studienförderung müss genau hier entlasten und ein Studium unabhängig von der finanziellen Situation ermöglichen. „

„Förderung müssen an die Lebenshaltungskosten angepasst werden“

Die Zahlen würden ein systemisches Problem verdeutlichen: Nur 300 Millionen Euro werden jährlich ausgeschüttet. Das reiche nicht aus, so Umut Ovat aus dem ÖH Vorsitz: „ Es ist ein strukturelles Versagen, dass Studierende auf Erwerbstätigkei tangewiesen sind, um das Studium zu finanzieren. Das widerspricht der Chancengerechtigkeit, da nicht nur der Studienfortschritt darunter leidet, sondern vielen Personen im Vorhinein der Zugang zum Studium verwehrt wird. “ Die ÖH fordert daher dringende Reformen: Sowohl der Zugang zur Studienbeihilfe als auch die Höhe der Förderung müssen stärker an die realen Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Wer bekommt Studienbeihilfe?

Jetzt weißt du zwar, dass es so etwas wie Studienbeihilfe gibt – aber wer hat überhaupt Anspruch darauf? Grundsätzlich können alle Studierenden einen Antrag stellen. Studierende, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bekommen dann eine finanzielle Unterstützung. Diese Unterstützungsleistung soll Studierenden bei der Finanzierung ihres Studiums helfen, insbesondere wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben.

Wichtigste Voraussetzungen für den Anspruch auf Studienbeihilfe: soziale Bedürftigkeit,

günstiger Studienerfolg,

Studienbeginn vor dem 33. Geburtstag (hier gibt es Ausnahmen),

noch kein abgeschlossenes Studium (auch hier gibt es Ausnahmen)

maximal zwei Studienwechsel nach höchstens zwei Semestern,

Einhaltung der im Studienförderungsgesetz vorgesehenen Studienzeiten.

Wo kann ich die Studienbeihilfe beantragen?

Wenn du dein Glück versuchen willst und die Voraussetzungen erfüllst, dann kannst du das Ganze online beantragen. Aber auch per Post oder persönlich bei einer der Stipendienstellen in deinem Bundesland ist eine Beantragung möglich. Wie viel du anschließend bekommst, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Prinzipiell gibt es aber einen Grundbetrag von 404 Euro, der je nach Situation erhöht oder vermindert werden kann. Mehr dazu hier: Mehr Geld für Studenten: Studienbeihilfe wird 2025 erhöht.

Häufig gestellte Fragen Wie viel Studienbeihilfe bekommt man? Die Berechnung der Studienbeihilfe erfolgt individuell je nach den Lebensumständen der Studierenden. Grundsätzlich gibt es einen Grundbetrag von 404 Euro, der unter bestimmten Umständen erhöht oder vermindert werden kann. Wie kann ich Studienbeihilfe beantragen? Die Beantragung der Studienbeihilfe kann entweder online auf stipendium.at, per Post oder persönlich bei einer der Stipendienstellen in Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Linz erfolgen. Welche Fristen gibt es für die Beantragung der Studienbeihilfe? Für das Wintersemester kann die Studienbeihilfe von 20. September bis 15. Dezember beantragt werden, für das Sommersemester gilt die Frist von 20. Februar bis 15. Mai. Wie viel darf ich dazu verdienen, wenn ich Studienbeihilfe bekomme? Die Zuverdienstgrenze für die Studienbeihilfe in Österreich beträgt im Jahr 2025 17.212 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:29 Uhr aktualisiert