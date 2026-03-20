Nass und grau: So wird der Samstag in Österreich

Am Samstag sorgt ein Störungseinfluss für eher trübe Wetterverhältnisse in Österreich. In den meisten Teilen des Landes ist es schon von in der Früh weg dicht bewölkt. Lediglich im Südwesten und Westen scheint die Sonne anfangs kurz, danach am ehesten noch im Nordosten am späteren Nachmittag. „Mit Regenschauern ist fast im ganzen Land zu rechnen“, weiß die GeoSphere Austria. Der Schwerpunkt liegt am Vormittag in der Osthälfte und verlagert sich am Nachmittag in die Westhälfte.

Bis zu 13 Grad am Samstag erwartet

Am wenigsten Niederschlag wird im Burgenland erwartet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1300m Seehöhe. In der Früh liegen die Temperaturen bei minus 3 bis plus 6 Grad. Im Laufe des Tages steigen sie auf 6 bis 13 Grad, die höchsten Werten werden im Westen erwartet.