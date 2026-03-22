Frontalcrash in Tirol: Mehrere Schwerverletzte nach Kollision

Gegen 17.20 Uhr war ein 19-jähriger Österreicher mit einem Klein-LKW von Roppen in Richtung Karres (Tirol) unterwegs – aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen aus drei Fahrzeugen bestehenden Gegenverkehr.

Mehrere Verletze

Der junge Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Deutlich schlimmer traf es jedoch die Insassen der entgegenkommenden Fahrzeuge: Das erste Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine neben der Fahrbahn verlaufende Ausweiche geschleudert. Der 74-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt. Auch das zweite Auto wurde erfasst – es stürzte über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Die 34-jährige Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Sie sowie ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 45 und 32 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Ein drittes Fahrzeug, ebenfalls ein Klein-LKW, kam nach der Kollision auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 59-jährige Lenker aus Bosnien und Herzegowina blieb unverletzt, seine beiden ungarischen Beifahrer (48 und 49 Jahre alt) wurden leicht verletzt.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei schildert den Hergang so: „Aus bislang unbekannter Ursache geriet der LKW in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den, aus drei Fahrzeugen bestehenden, Gegenverkehr.“ Die Bergung der Verletzten gestaltete sich aufwendig. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Imst und Karres, mehrere Rettungsteams sowie die Notarzthubschrauber „Martin2“, „C5“ und „RK2“. Auch mehrere Polizeistreifen, ein Abschleppunternehmen und ein Straßenerhalter waren vor Ort. Die Schwerverletzten wurden in die Universitätsklinik Innsbruck sowie ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Leichtverletzten wurden ebenfalls im Krankenhaus Zams versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Imst übermittelt.