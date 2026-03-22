Großeinsatz: Fahndung nach flüchtigem Täter entlang der Autobahn

Nach einer Auseinandersetzung in Hall in Tirol ist es am 21. März zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der flüchtige Täter wurde unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers entlang der Inntalautobahn gesucht.

Am Abend des 21. März kam im Bereich Hall in Tirol zu einem großen Polizeieinsatz. Der Grund: Nach einer „tätlichen Auseinandersetzung“, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, flüchtete der Täter. „Daher wurde unter Einsatz mehrerer Polizeistreifen und des Polizeihubschraubers intensiv entlang der Inntalautobahn gefahndet“, informieren die Beamten. Das Landeskriminalamt führt weitere Erhebungen zum Sachverhalt. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt.