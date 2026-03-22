Skifahrer auf gesperrter Piste unterwegs – ein Schwerverletzter

Ein Unfall hat sich am Samstagabend im Skigebiet KitzSki ereignet. Ein deutscher Wintersportler wurde dabei schwer verletzt, nachdem er auf einer gesperrten Piste zu Sturz kam.

Gegen 18.20 Uhr waren ein 44-jähriger und ein 43-jähriger Deutscher im Gemeindegebiet von Kitzbühel unterwegs. Trotz Sperre befuhren die beiden die blau markierte Piste Nr. 36 „Hahnenkamm“ vom Bergrestaurant „Sonnenrast“ in Richtung Hahnenkammbahn. Der 43-Jährige aus dem Landkreis Starnberg fuhr voraus, sein Begleiter aus München folgte ihm. Die Tiroler Polizei hält in einer Aussendung fest: „Die beiden Wintersportler hatten nicht bemerkt, dass sich ein Windenseil einer Pistenraupe unmittelbar über der Schneeoberfläche quer über der gesperrten Piste befand.“

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Während der Vorausfahrende das Seil noch unbeschadet überquerte, kam es für den nachfolgenden Skifahrer zum Sturz: Er geriet mit seinen Skiern unter das Seil, verlor die Kontrolle und stürzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Münchner mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.