Unbekannter legte Feuer bei Supermarkt in Linz

Ein Brand bei einer Supermarkt-Filiale in Linz hat am Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mehrere Müllbehälter und Altpapier gerieten in Flammen.

Bei einer Supermarkt-Filiale in Linz (Oberösterreich) kam es am 21. März 2026 gegen 20.50 Uhr zu einem Brand. Ein Hubwagen, beladen mit Altpapier und Kartonagen, zwei Restmülltonnen und eine Biotonne dürften von einem bislang unbekannten Täter entzündet worden sein und brannten fast zur Gänze nieder. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude der Filiale verhindert werden. Die Ermittlungen laufen.