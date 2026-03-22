Ab 1. April: ID Austria – „Erweiterung“ bei Antragstellung in Tirol

Die ID Austria ist der digitale Schlüssel für viele Verwaltungsservices. In Tirol werden ab 1. April 2026 nicht-österreichische Staatsbürger sich diese auch an drei Bezirkshauptmannschaften ausstellen lassen können.

Die Möglichkeit, an die ID Austria zu kommen, wird in Tirol ab 1. April für nicht-österreichische Staatsbürger erweitert.

Die Möglichkeit, an die ID Austria zu kommen, wird in Tirol ab 1. April für nicht-österreichische Staatsbürger erweitert.

Seit Oktober 2025 braucht man etwa auch für den Zugang zu FinanzOnline und damit zur Möglichkeit, den Steuerausgleich online zu machen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Eine Möglichkeit ist dabei die ID Austria. Doch der digitale Identitätsnachweis kann noch einiges mehr. Das dafür zuständige Bundeskanzleramt hat kürzlich gegenüber 5 Minuten erklärt, was die ID Austria so alles kann und wieso man sie auf jeden Fall haben sollte. Alles dazu hier: Wie du zur ID Austria kommst und was sie alles kann.

Nutzt du ID Austria bereits? Ja, schon länger Nein, aber ich hole sie mir jetzt Ich will das nicht benutzen Was ist das? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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ID-Austria in Tirol: Neue ausstellende Stellen für Nicht-Österreicher

Nicht-österreichische Staatsbürger haben sich die ID Austria in Tirol bisher nur in der Landespolizeidirektion in Innsbruck, in den Finanzämtern oder in einigen wenigen Gemeinden ausstellen lassen können. Wie das Land nun berichtet, werden mit 1. April 2026 aber noch drei weitere, ausstellende Stellen hinzukommen. Ab dann werden sich diese Personen die ID Austria nämlich auch bei den Bezirkshauptmannschaften (BH) in Imst, Reutte und Lienz ausstellen lassen können. Und während man an der BH Imst einen Termin hier online buchen muss, ist ein solcher an den Bezirkshauptmannschaften Reutte und Lienz nicht notwendig.

„ID Austria hat sich als digitaler Identitätsnachweis bewährt“

„Die ID-Austria hat sich für die Tirolerinnen und Tirolern in vielen Bereichen als digitaler Identitätsnachweis bewährt. Ob aus Deutschland, Italien oder Kroatien: Durch die Erweiterung der Ausstellungsstellen erleichtern wir ausländischen Staatsangehörigen, die in Tirol leben oder arbeiten, den Zugang zu wichtigen digitalen Dienstleistungen und reduzieren zugleich bürokratische Hürden“, so Landeshauptmann Anton Mattle.

©VP Tirol Tirols Landeshauptmann Anton Mattle: „Durch die Erweiterung der Ausstellungsstellen reduzieren wir bürokratische Hürden.“

ID Austria-Quote in Tirol höher als österreichweit

Generell sei man in Tirol bei der ID Austria-Nutzung sogar über dem Österreich-Schnitt, weiß Mattle. So gibt es hierzulande 440.000 Nutzer, was über 65 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Österreichweit seien es rund 61 Prozent. „Seit Jahresbeginn konnten wir in Tirol die Quote um rund fünf Prozentpunkte steigern. Das zeigt, dass immer mehr Menschen den konkreten Nutzen der ID Austria im Alltag erkennen“, erklärt Digitalisierungslandesrat Mario Gerber. Und abschließend: „Unser Ziel ist es, den Zugang zu staatlichen Leistungen so einfach und niederschwellig wie möglich zu gestalten. Digitalisierung bedeutet für uns vor allem eines: weniger Bürokratie und mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger.“