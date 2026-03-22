40 Jahre ohne Führerschein: 66-Jähriger jetzt von Polizei erwischt

Ein 66-jähriger Mann ist in Salzburg am Steuer eines Autos erwischt worden. Er hat schon seit 40 Jahren keinen Führerschein mehr.

Samstagvormittag, am 21. März 2026, ist eine Verkehrsstreife der Polizei im Stadtgebiet von Salzburg auf einen Autofahrer aufmerksam geworden. Dieser war im Gegenverkehr unterwegs und touchierte dort den Randstein. Als die Beamten ihn anhielten und einen Alkotest durchführten, verlief dieser negativ, heißt es nun in einer Aussendung.

66-Jährigem wurde Weiterfahrt untersagt

Die tatsächliche Überraschung kam allerdings, als man nach dem Führerschein des Mannes fragte. Einen solchen konnte er nämlich nicht vorweisen. Der Grund: „Der 66-jährige Lenker gab an, dass er diesen bereits vor 40 Jahren abgeben musste“, so die Beamten. Die Weiterfahrt wurde ihm in der Folge untersagt, heißt es abschließend.