Zehntausende Euro: Familie zieht weg, bekommt weiter Geld aus Österreich

Über zehn Jahre lang hat eine Familie, die seither bereits in der Türkei lebt, noch Familienbeihilfe aus Österreich bezogen. Kürzlich ist es daher auch zum Prozess gekommen.

Um mehr als 50.000 Euro ist es in einem Prozess in Tirol vor wenigen Tagen gegangen. Die Anklage lautete auf schweren Betrug, betroffen war eine Familie, die bis 2014 noch im Bundesland gelebt hat, seither allerdings in der Türkei wohnhaft ist. Die Familienbeihilfe für die beiden Kinder wurde aber dennoch weiter bezogen, der Beihilfeanspruch über die Jahre hinweg auch stets bejaht.

Familie muss Familienbeihilfe nun zurückzahlen

Laut „Tiroler Tageszeitung“ hat der Verteidiger des Familienvaters gemeint, dass Migranten die gesetzlichen Regelungen hierzulande nicht immer so einfach verstehen würden. Auch ein Dolmetscher war für den Unternehmer bestellt worden – was die Beweisführung des Anwalts stärken sollte. Beeindrucken ließ sich der Schöffen davon aber nicht, die Familie muss das Geld jetzt freilich zurückzahlen. Neben einer zur Hälfte bedingten Geldstrafe von 1.440 Euro muss nun eben auch die Familienbeihilfe ohne Zinsen zurückgezahlt werden. Das geschieht nun in Raten zu je 822 Euro.

Auch 56-Jähriger wegen Sozialleistungsbetrug mit Familienbeihilfe aufgeflogen

Sozialleistungsbetrug ist in Österreich immer wieder Thema. Einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Familienbeihilfe für seine beiden minderjährigen Kinder hat etwa auch ein 56-jähriger Österreicher, der schon seit Ende 2019 in Australien lebt, bekommen. Alles dazu hier: Österreicher (56) zieht weg, bekommt jahrelang weiter Geld vom Staat. Mehrere Monate lang hat außerdem auch ein Tiroler Schwerarbeitspension erschlichen, obwohl er diese eigentlich gar nicht verdient hätte. Mehr dazu hier: Tiroler (61) erschleicht sich monatelang tausende Euro Pension.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 00:17 Uhr aktualisiert