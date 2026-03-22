Ski-Tragödie in Tirol: Junger Skifahrer stirbt trotz Reanimation

Samstagmittag, am 21. März 2026 gegen 12.45 Uhr, ist ein 25-jähriger Niederländer im Skigebiet Fiss (Tirol) in eine Schneelanze gekracht. Trotz langer Reanimationsversuche ist er verstorben.

Im Skigebiet Fiss (Tirol) ist der 25-jährige Niederländer die „Kernbodenabfahrt“ in leicht gebückter Schusshaltung den Steilhang hinuntergefahren. Am Ende des Steilhangs verläuft sie ähnlich einem Trichter zusammen und führt über eine leichte Geländekuppe, weiß die Polizei in einer Aussendung.

In gepolsterte Schneelanze gekracht

Unmittelbar vor der Geländekuppe hat er dann noch ein Überholmanöver durchgeführt und prallte kurz darauf aus bisher unbekanntem Grund frontal gegen die am Pistenrand befindliche, gepolsterte Schneelanze. Er blieb in weiterer Folge bewusstlos auf der Piste liegen, nachkommende Skifahrer leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit der Reanimation. Obwohl sowohl die Pistenrettung als auch die Hubschraubercrew die Reanimation fortführten, erlag der 25-Jährige seinen schweren Verletzungen.