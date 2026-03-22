Verdacht auf Hirnblutung: Radfahrer kracht in Autotür

Wie nun bekannt wurde, hat sich in der Pfannhausstraße in Hall in Tirol bereits Freitagnachmittag, am 20. März 2026 gegen 15.55 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Ein 76-jähriger Radfahrer ist dabei gegen die geöffnete Tür eines stehenden Autos gekracht, gestürzt und verletzt am Boden liegen geblieben. Die Tür war zum Aussteigen geöffnet, die 29-jährige Lenkerin setzte sofort die Rettungskette in Gang. Wie die Polizei berichtet, hat das Unfallopfer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen und blutete stark aus dem Ohr. Er wurde von der Rettung mit Verdacht auf eine Hirnblutung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.