So „unbeliebt“ wie nie: Klebevignette sagt leise Tschüss

Ein letztes Mal könnte die Vignette dieses Jahr in Österreich noch geklebt werden, wirklich beeindruckt hat das die Menschen hierzulande aber nicht. Immer häufiger setzt man auf die digitale Variante.

Es ist das Ende einer Ära, die in diesem Jahr ausklingt – und das scheinbar still und leise. Die Klebevignette in Feuerrot ist nämlich die letzte ihrer Art. Alles dazu auch hier: Ein letztes Mal kleben: Vignette in Österreich ab sofort erhältlich. Ab 2027 wird es nur noch die digitale Variante geben. Wirklich beliebt scheint die Klebeform jedenfalls nicht mehr zu sein. Ganz im Gegenteil: Aktuelle Zahlen zeigen, dass im Vergleich zum Vorjahr prozentuell sogar noch mehr digitale Vignetten abgesetzt worden sind.

©ASFINAG So sieht die Klebevignette für das kommende Jahr in Österreich aus.

Mehr Jahresvignetten verkauft, digitale Variante noch beliebter

Wie man seitens der ASFINAG gegenüber 5 Minuten nun exklusiv erklärt, wurden bis Ende Februar 2026 in Österreich 4.151.124 Jahresvignetten für Autofahrer verkauft, um 44.442 Stück mehr als noch im selben Zeitraum im Vorjahr. Der Anteil an der digitalen Variante hat dabei im Vergleichszeitraum von 80,3 auf 84,9 Prozent zugelegt. Im Zuge einer früheren Anfrage hieß es seitens der ASFINAG-Pressestelle außerdem: „Allein in den letzten fünf Jahren ist der Anteil der Digitalen Jahres-Vignetten von knapp 20 auf mittlerweile 75 Prozent gestiegen.“ Nun scheint es eben sogar in Richtung 85 Prozent zu gehen.

Welche Vignette bevorzugst du? Ich nutze die digitale Vignette. Ich hole mir heuer eine Klebevignette. Ich brauche keine Vignette. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch Kurzzeitvignetten haben zugelegt

Auch der Absatz der Kurzzeitvignette für einen oder zehn Tage hat um drei Prozent zugelegt. In den ersten Monaten des neuen Jahres wurden knapp über fünf Millionen Stück abgesetzt, im Vergleichszeitraum im Vorjahr waren es um etwa 176.000 weniger, weiß man bei der ASFINAG auf Nachfrage von 5 Minuten.

Vignette ist auch teurer geworden

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Vignette übrigens auch etwas teurer geworden, sie wurde an den Verbraucherpreis-Index angepasst. Damit kostet sie dieses Jahr um 2,9 Prozent mehr, für das ganze Jahr zahlt man nun 106,80 Euro, für den Tag sind es 9,60 Euro – jeweils auf Autos bezogen. Die Preise findet ihr in der folgenden Infobox.