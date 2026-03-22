Ein letztes Raclette für Eveline: „Viele kämpften mit den Tränen“

Eveline war 66 Jahre alt und ist im August des Vorjahres schwer erkrankt. Das Krankenhaus wurde schon bald zu ihrem neuen Zuhause, die Ärzte konnten auch nichts mehr für sie tun. Doch ein Wunsch wurde ihr noch erfüllt.

Mit Hilfe des Vereins "-Rollende Engel-" konnte Eveline ein letztes Mal nach Hause und mit ihren Liebsten sein.

Mit Hilfe des Vereins "-Rollende Engel-" konnte Eveline ein letztes Mal nach Hause und mit ihren Liebsten sein.

Eveline aus dem Bezirk Steyr (Oberösterreich) war auf der Palliativstation im Krankenhaus. Doch ein allerletztes Mal wollte sie noch nach Hause und in vertrauter Umgebung mit ihren Liebsten zusammensitzen, lachen, reden und gemeinsam Raclette essen. Genau diesen Herzenswunsch, mit dem sich die Tochter an den Verein „-Rollende Engel-“ wandte, erfüllten ihr die Wunscherfüller. Man erinnert sich nun: „Uns war sofort klar: Wir werden alles dransetzen, Eveline diesen besonderen Moment zu ermöglichen.“

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

Nach längerer Fahrt wartete große Überraschung

Sofort machten sich zwei ehrenamtliche Wunscherfüller auf den Weg, holten die schwerkranke Frau im Krankenhaus ab und begleiteten sie gemeinsam mit ihrer Tochter nach Hause. Nach einer längeren Fahrt ins Gebirge wartete dort bereits eine große Überraschung. Es standen nämlich alle bereit, um Eveline zu empfangen – Freunde, Nachbarn und Familie. Außerdem waren auch Wohnzimmer und Wintergarten festlich gedeckt, die Racletteöfen standen schon bereit.

„Für sie bedeutete dieser Moment unendlich viel“

Nach und nach kamen auch weitere Freunde und Nachbarn vorbei. „Viele hatten Tränen in den Augen, denn für sie bedeutete dieser Moment unendlich viel: ihre geliebte Eveline noch einmal zu sehen, sie zu umarmen, mit ihr zu sprechen“, erinnert sich der Verein „-Rollende Engel-„. Enkelin Annabell ist dafür sogar extra aus Kärnten angereist und hatte eine Torte für ihre Oma mit. „Es war ein Tag voller Lachen, Erinnerungen und tiefer Verbundenheit. Ein Tag, der allen zeigen durfte, wie wertvoll gemeinsame Zeit ist“, so die Wunscherfüller weiter.

©Verein -Rollende Engel- | Im Krankenhaus ist Evelin auf der Palliativstation gelegen. ©Verein -Rollende Engel- | Doch der Verein „-Rollende Engel-“ ermöglichte es ihr, noch einmal mit der Familie zusammensitzen zu können.

„Einige mussten sich setzen, weil die Emotionen überwältigend waren“

Irgendwann kam der Moment des Abschieds dann aber doch. Und das merkte man auch an der Stimmung – es wurde „stiller, schwerer“. „Viele kämpften mit den Tränen. Einige mussten sich setzen, weil die Emotionen überwältigend waren“, berichtet der Verein. Sie alle wussten, dass das möglicherweise das letzte Mal war, dass Eveline zu Hause sein konnte.

Noch auf der Rückfahrt träumte sie von diesem besonderen Tag und bedankte sich bei der Ankunft im Krankenhaus unzählige Male bei ihren beiden Wunscherfüllern für den Tag, der ihr noch einmal ermöglich wurde. Wie der Verein „-Rollende Engel-“ erklärt, ist Eveline schließlich rund 48 Stunden nach der Wunscherfüllung verstorben.