Feuer in Justizanstalt Eisenstadt: Insasse bei Brand verstorben

Zu einer Brand-Tragödie ist es im Gefängnis in Eisenstadt in der Nacht auf Sonntag gekommen. Ein Insasse soll sich in seiner Zelle verbarrikadiert und ein Feuer gelegt haben. Obwohl die Angestellten, die Feuerwehr und auch ein Notarzt schnell vor Ort waren und auch dementsprechend schnell eingreifen konnten, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei wegen der genauen Umstände, der Fall werde auch intern untersucht. Wie das Justizministerium gegenüber dem „ORF“ erklärt, sei den Mitarbeitern auch psychologische Unterstützung angeboten worden.