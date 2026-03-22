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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Justizanstalt Eisenstadt.
In der Justizanstalt Eisenstadt ist ein Insasse in der Nacht auf Sonntag verstorben.
Eisenstadt
22/03/2026
Nacht auf Sonntag

Feuer in Justizanstalt Eisenstadt: Insasse bei Brand verstorben

Ein Mann soll nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in der Nacht auf Sonntag, 22. März 2026, in der Justizanstalt Eisenstadt gelegt haben und dabei verstorben sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Zu einer Brand-Tragödie ist es im Gefängnis in Eisenstadt in der Nacht auf Sonntag gekommen. Ein Insasse soll sich in seiner Zelle verbarrikadiert und ein Feuer gelegt haben. Obwohl die Angestellten, die Feuerwehr und auch ein Notarzt schnell vor Ort waren und auch dementsprechend schnell eingreifen konnten, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei wegen der genauen Umstände, der Fall werde auch intern untersucht. Wie das Justizministerium gegenüber dem „ORF“ erklärt, sei den Mitarbeitern auch psychologische Unterstützung angeboten worden.

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