Trauer um Carsten Träger: 52-Jähriger überraschend gestorben

Der deutsche Politiker soll zum Zeitpunkt seines Todes in Tirol gewesen sein, eine Bestätigung steht allerdings noch aus. Die deutsche Politik äußert sich tief erschüttert zu dem Vorfall.

Tragische Szenen sollen sich am Samstag am Stubaier Gletscher in Tirol abgespielt haben. Der deutsche Politiker Carsten Träger soll zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus Innsbruck verstorben sein, das berichten zumindest mehrere Medien. Seitens der Polizei kann man den vorliegenden Fall gegenüber 5 Minuten noch nicht bestätigen. Man sei sich allerdings sicher, dass kein Unfall vorliegen würde. Der 52-Jährige soll eine Frau und zwei Töchter hinterlassen. Er war zuletzt Parlamentarischer Staatssekretär beim deutschen Umweltministerium.

„Wir sind tief erschüttert“ – SPD zum Vorfall

Geäußert hat sich allerdings Matthias Miersch, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, zu den aktuellen Ereignissen. „Wir sind tief erschüttert. Carsten Träger war Umweltpolitiker mit Leib und Seele, ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat und ein warmherziger Mensch. Sein Tod reißt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen beiden Töchtern.” Die Fraktion bittet darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Trauerbeflaggung im Deutschen Bundestag

„Die Nachricht vom überraschenden Tod unseres Abgeordnetenkollegen und Parlamentarischen Staatssekretärs Carsten Träger macht mich tief betroffen. Er war ein sympathischer, engagierter und auch in seinem Wahlkreis Fürth beliebter Politiker“, betont Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Sie hat die Trauerbeflaggung auf den Liegenschaften des Deutschen Bundestages angeordnet. Ab Montag soll für die ganze Woche ein Kondolenztisch am Ost-Eingang des Reichstaggebäudes aufgestellt werden. Am Mittwoch wird der Deutsche Bundestag Carsten Träger im Plenum gedenken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 15:12 Uhr aktualisiert