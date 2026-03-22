Massiver Rückgang: Bundesheer senkt Emissionen über 90 Prozent

Das Bundesheer nutzt mehr erneuerbare Energie und möchte seine Infrastruktur Schritt für Schritt klimafreundlicher machen. Vor allem spielen Ökostrom, Biomasse und Photovoltaik dabei eine Rolle.

Es waren etwa 22.550 Tonnen CO₂-Ausstoß im Infrastrukturbetrieb, bevor auf 100 Prozent zertifizierten Ökostrom umgestellt wurde. Jetzt sind es etwa 1.440 Tonnen pro Jahr – also ein Rückgang von über 90 Prozent. Das bedeutet, dass die Infrastruktur des Bundesheeres nun komplett durch erneuerbaren Strom klimafreundlich betrieben wird. „Der deutliche Rückgang der CO₂-Emissionen zeigt, dass das Bundesheer beim Klimaschutz konkrete Fortschritte erzielt. Durch den Einsatz von Ökostrom und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen machen wir unsere Infrastruktur Schritt für Schritt nachhaltiger“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

©Verteidigungsministerium/ Pusch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lobt den Klimaschutz-Beitrag des Bundesheeres.

So werden die Bundesheer-Standorte versorgt

In den nächsten Jahren will das Bundesheer auch verstärkt nachhaltige Fernwärme nutzen und die eigenen Energieanlagen auf Basis erneuerbarer Quellen ausbauen. Der Schwerpunkt soll dabei auf Biomasse aus eigenen Beständen liegen. So werden etwa das Munitionslager Stadl-Paura (Oberösterreich) sowie der Truppenübungsplatz Seetaler Alpe (Steiermark) mit Holz aus dem Heeresforst klimaneutral beheizt. Für die Benedek Kaserne in Bruckneudorf (Burgenland) ist der Bau eines Biomasse-Heizwerks geplant: Die Anlage soll mit Holz aus den Beständen des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf versorgt werden. Am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen (Tirol) deckt ein eigenes Wasserkraftwerk den gesamten Strombedarf. Zusätzlich sind Photovoltaikanlagen in Betrieb, die mehr als 800.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen.

Photovoltaikanlagen in Niederösterreich

Außerdem wurden im Juli 2025 an der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt (Niederösterreich) neue Unterkunfts- und Wirtschaftsgebäude errichtet. Ein zentraler Schwerpunkt lag dabei auch auf einer nachhaltigen Energieversorgung: Deshalb wurde auf dem Dach des Unterkunftsgebäudes eine Photovoltaikanlage mit 1.038 Quadratmetern Fläche installiert. Zusätzlich wurde auf dem Wirtschaftsgebäude eine weitere Anlage mit 1.284 Quadratmetern installiert. Die beiden Anlagen tragen damit zur nachhaltigen Energieversorgung des Standorts bei.

Fernwärme als „klimafreundliche“ Alternative

Die Versorgung der Standorte mit Raumwärme und Warmwasser erfolgt über eigene Heizanlagen sowie über Fernwärme. Dabei steigt der Anteil erneuerbarer Energieträger stänig an, während Fernwärme in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Im Vergleich zu Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen gilt sie als klimafreundlicher.