Bis in die Täler? Kaltfront lässt Schneefallgrenze in Österreich sinken

Mitte der Woche wird in Österreich eine Kaltfront Einzug halten, dann könnte es auch wieder weit herunterschneien. Erste Prognosen deuten Schnee teils bis in tiefe Lagen an. Das sei aber noch sehr unsicher, so ein Meteorologe.

„Es wird kühler, es wird kälter“, erklärt dazu ein Meteorologe der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Von Mittwoch auf Donnerstag, 26. März 2026, wird nämlich eine Kaltfront ins Land ziehen und eine deutliche Wetterumstellung mit sich bringen. Wie die Experten in ihrer Prognose aktuell berichten, wird es dann vor allem an der Alpennordseite „oft anhaltend“ regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze befindet sich da laut aktueller Vorhersage zwischen tiefen Lagen und 400 Metern Seehöhe. Es sei Stand heute aber noch sehr unsicher, wie weit und wie viel es tatsächlich herunterschneien werde, so der Meteorologe im Gespräch weiter.

Auch am Freitag wird Stand heute Schnee teils bis in tiefe Lagen erwartet

Sicher sei lediglich, dass es eben deutlich kühler wird, als es aktuell der Fall ist. Am Donnerstag werden aktuell Frühtemperaturen von bis zu minus vier Grad erwartet, die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen plus ein und sieben Grad. Am Freitag könnte es dann in der Früh bis zu minus fünf Grad haben, die Tageshöchstwerte bleiben in etwa die selben. Auch am Freitag wird Stand heute übrigens noch „mit etwas Regen oder Schneefall gerechnet“, wiederum dürfte laut GeoSphere Austria-Prognose die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 400 Höhenmetern liegen.

Vor der Wetterumstellung noch Frühlingswetter

Fakt ist jedenfalls, dass sich vor Mittwoch prinzipiell mal größtenteils nichts ändern werde, erklärt der Meteorologe. Es bleibt in ganz Österreich weitgehend trocken und auch weitgehend freundlich. Bevor es also deutlich kühler wird, können wir noch einmal warmes Frühlingswetter genießen – mit Temperaturen von bis zu 18 Grad.