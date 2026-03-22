Nächstes Sparpaket? „Nicht wieder jene, die…“

Österreich steht mit dem Doppelbudget für 2027 und 2028 vor dem nächsten Sparpaket. Der Finanzminister hat angekündigt, zwei Milliarden Euro einsparen zu müssen, die Opposition tobt.

Bereits im Vorjahr musste ein großes Sparpaket für die Jahre 2025 und 2026 geschnürt werden. Viele Menschen waren damit nicht sonderlich zufrieden, vor allem Pensionisten sahen sich benachteiligt, wurden bei ihnen doch unter anderem die Krankenversicherungs-Beiträge erhöht. Nun hat Finanzminister Markus Marterbauer ein weiteres Sparpaket für das Doppelbudget 2027 und 2028 angekündigt. Gegenüber „Ö1“ spricht er von einem Sparbedarf von weiteren zwei Milliarden Euro.

© Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer sieht einen weiteren Sparbedarf von rund zwei Milliarden Euro.

Marterbauer: „Unnötiger, dummer Krieg“

Unsicherheiten würde es vor allem wegen des Kriegs im Nahen Osten geben, die wirtschaftliche Entwicklung in Europa könnte durch diesen „unnötigen und dummen Krieg“ verhagelt werden, so Marterbauer im Interview mit der „Kronen Zeitung“. Der Fiskalrat hatte auch bereits mögliche Einsparungsmaßnahmen angesprochen, die etwa die Umsatzsteuer, den Pensionsbereich und auch den Familienbonus betreffen würden. Marterbauer selbst hat aber noch nicht ausführlich erklärt, wo er sparen möchte und wo auch gespart werden soll.

FPÖ fordert „endlich echte Entlastungen für die Menschen“

Damit hat er unter anderem den Ärger der Opposition auf sich gezogen. Die FPÖ meint etwa, dass es „nun endlich echte Entlastungen für die Menschen“ brauchen würde. „Der Staat baut Rekordschulden und ausbaden sollen es die Bürger. Diese Einstellung ist ungerecht“, so FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer. Dieser meint, eine mögliche Nettoneuverschuldung hätte „nichts“ mit der „Iran-Krise“ zu tun. Laut ihm müsse das Augenmerk auf die nachhaltige und strukturelle Reduktion von Kosten gelegt werden.

©Parlamentsdirektion /​ Johannes Zinner FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer: „Der Staat baut Rekordschulden und ausbaden sollen es die Bürger.“

Grüne: „Darf so nicht weitergehen“

Die Grünen fordern in einer Aussendung, es dürfe „nicht wieder jene treffen, die ohnehin schon am meisten tragen“. Bisher seien es vor allem Familien, Pensionisten und „all jene, die jeden Tag arbeiten und unser Land am Laufen halten“ gewesen, die den Rotstift der Regierung zu spüren bekommen hätten, kritisiert Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen. Und: „Während dort gekürzt wurde, wo es ohnehin schon knapp ist, bleiben die Superreichen weiter verschont. Das ist schlicht ungerecht und darf so nicht weitergehen.“ Damit spricht Schwarz eine Steuer für Superreiche und hohe Erbschaften an, die Marterbauer auch im Interview mit 5 Minuten begrüßt hat, wo sich die Koalitionspartner aber querstellen würden. Das ganze Interview könnt ihr auch hier nachlesen: Finanzminister: „Kaum ein Ökonom, der gegen eine solche Steuer wäre“.

©Parlamentsdirektion /​ Johannes Zinner Grünen-Budgetsprecher Jakob Schwarz: „Das ist schlicht ungerecht und darf so nicht weitergehen.“

Was die Grünen jetzt fordern

Seitens der Grünen fordert man, dass die Regierung „endlich faire Politik für die Menschen“ machen solle, statt „immer bei ihnen zu kürzen“. Sparen sei zwar notwendig, man müsse aber dort ansetzen, wo „hohe Vermögen und ungerechte Privilegien bisher nichts beitragen“, so Schwarz, der abschließend noch meint: „Budgetkonsolidierung braucht Gerechtigkeit. Das darf diese Bundesregierung nicht länger ignorieren.“